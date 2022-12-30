馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

▲疫情初期，馬來西亞一座機場正在監測旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）。



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞衛生部長薩莉哈（Zaliha Mustafa）30日宣布，該國將對所有入境旅客實施體溫監測，包括來自中國的旅客。此外，也會對來自中國的客機廢水取樣採檢，偵測是否含有新冠病毒及變異株。但目前尚不清楚上述措施何時生效。

薩莉哈表示，馬來西亞面臨海外新冠病例湧入的風險，衛生部正在採取防範及應對措施，「發燒、有症狀或自我通報者，將被移送至隔離中心或衛生部門複查」，篩檢樣本送往國家公共衛生實驗室（MKAK）進行PCR檢測，若確定為陽性則會進一步治療及基因定序。

▲馬來西亞也宣布新的入境管制措施。（圖／達志影像／美聯社）



馬來西亞衛生部也宣布落實4項防疫策略，包括強化社區環境及實驗室對疫情的監控；推動疫苗接種保護社區，尤其弱勢及高危險族群；提高公衛服務體系的防範和應對能力；持續宣傳培養社區意識。

中國突然決定取消防疫措施後，各地爆發新一波感染浪潮，但該國也將於明年1月8日起解除出入境管制，意味著數百萬中國人可能在農曆新年假期出國。對此，多國紛紛祭出應對措施，防範新型變異株，如今馬來西亞也加入美國、印度、義大利及日本等國家之列，採取新的入境管制措施，嚴陣以待。