陸專家：台海明年恐有「驚濤駭浪」　掀翻「和平之舟」

▲台海局勢緊張，國軍加強備戰。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，明年兩岸對抗的情勢相較於今年將有增無減，台海不僅將繼續暗潮洶湧，而且會風高浪急，還可能掀起驚濤駭浪，掀翻「和平之舟」。

唐永紅近日在《華夏經緯網》發文分析2023年的台海局勢，他提到，從現實層面看，樹欲靜而風不止，隨著2023年台灣大選拉開帷幕，在民眾普遍「拒統傾獨」的立場與偏好下，以民進黨為代表的島內台獨勢力一定會設法主打「統獨牌」、「主權牌」、「抗中保台牌」，以獲取民意支持與選票。

唐永紅表示，隨著美國中期選舉之後共和黨對眾議院的把控與拜登總統的相應跛腳，在遏制、打壓中國大陸成為美國共識的背景下，美國各政黨與各系統大概率上會競相打「台灣牌」，以便在國內獲取聲量，並從台灣獲取利益，「在這種背景下，也鑑於裴洛西（Nancy Pelosi）安然竄台並獲得高額回報，台美必將繼續勾結，包括策劃即將上任議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）竄台。」

▼陸軍航特阿帕契直昇機。（圖／記者李毓康攝）



唐永紅指出，屆時，為了加以有效反制，並終止「破窗效應」，特別是為了「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，中國大陸應不會像先前應對裴洛西竄台那樣「雷聲大，雨點小」，將被迫「採取一切必要措施」，甚至不惜「使用武力」，展開堅決的反分裂、反干涉的鬥爭。

唐永紅強調，「屆時，風高浪急的台海，因台美勾結與中國大陸的強力反制，很可能掀起驚濤駭浪，甚至徹底掀翻兩岸的和平之舟。」

唐永紅說，畢竟現實中，在國家認同與統獨偏好的問題上，海峽兩岸從官方到民間的立場與主張基本上都已是水火不容的、對抗性的，海峽兩岸之間的主要矛盾已是獨立與統一、分裂與反分裂的敵對性矛盾。

唐永紅還說，兩岸當局既然沒有任何政治共識，也就沒有對話的任何政治基礎，是不可能對話的，在這種背景下，即便疫情過後兩岸重啟民間交流，所能起到的促進台海和平的作用也必將是十分有限的，「畢竟，兩岸民眾在先前的交流中發現彼此『三觀』不合，『因為了解而分手』。而這之後，要再修復兩岸民間關係，也就需要相當長的時間和努力了。」