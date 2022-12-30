　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公共工程總體檢啟動　張善政：「這3項」優先...就職百日內提結果

▲桃園市長張善政今（30）日在市府召開桃園市政府公共工程總體檢全面啟動記者會，強調包括平鎮文化公園地下停車場等3項公共工程優先體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今（30）日在市府召開桃園市政府公共工程總體檢全面啟動記者會，包括平鎮文化公園地下停車場等3項公共工程優先體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政競選期間提出當選後會針對全市公共工程總體檢，今（30）日在市府召開公共工程總體檢全面啟動記者會，會中宣布包括平鎮區文化公園地下停車場、楊梅區新建行政大樓與停車場與大園區竹圍漁港遊艇碼頭等3項公共工程優先體檢，預計就職百日內會提出調查結果。

張善政表示，選擇這3項公共工程主要以平鎮區文化公園地下停車場工程曾於前年4月30日下午發生坍塌意外，釀成1死2傷慘劇、楊梅區公所新建行政大樓與停車場，曾於去年施工期間造成地下水上浮事件、大園區竹圍漁港遊艇碼頭於今年啟用後，因不明原因破損無法停靠等重大疏失，因此優先列入總體檢

此外，張善政也提出公共工程總體檢委員，由前內政部長、前公共工程委員主委李鴻源教授擔總召集人，前公程會主委李建中教授擔任委員，預計就職百日內會有調查報告。

會後，媒體提問包括八德國民運動中心，為何沒列入3項工程？有沒有包含總圖？張善政指出:「國民運動中心後面也會排入，我們剛剛列出來這3項，是初期我們希望的重點，其他大家關注的這些公共工程案子，也都會陸續來體檢；至於總圖工程案，目前工程並還沒有出現問題，是些規章問題，將來可能也會，但不是在我們這3項第一波裡。」

媒體追問，這3項工程每個狀態都不太一樣，委員會事後結論或判斷，會有法律上位階？張善政認為，我們這個委員會是市府外的專家諮詢機制，所以委員會達到的結論，會等於說拿到市府裡面，看看委員會給我們過去的缺失、問題在哪裡等等，不會先入為主，此外，裡面一定有法律問題，但也不排除；至於其他的案子有沒有列進來，為什麼只列這3項工程案，目標就是百日內要有調查報告出來。

張善政強調，鴻源教授也認為，大家在媒體、選舉期間有看到某些工程問題，我們開過2次會了，把這些大略都先看過，覺得這3項可能是有指標性的，可能是必須要來立即處理的，所以就挑了這3項公共工程。當然未來會陸續訂出優先順序，但重點是桃園的公共工程品質、市民朋友的安全，這才是做這項總體檢的真正重點，還有一項非常重要，就是如何要節省公帑，這才是我們要做的。

  【更多新聞】

►偷排重金屬汙水到農田...黑心廠商起訴　沒收砂石車+犯罪所得45億

 

直擊「雞腿駕駛」！國2匝道上演倒退嚕　後車嚇傻急煞…警要罰了

 

不滿遭三字經羞辱...2街友鐵撬鋁棒打死圖書館鄰居　下場曝光

 

 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
公司電腦別裝LINE！苦主爽聊「被開除」　IT曝恐怖內幕
獨／台中公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家
快訊／漢堡王也漲了！牛肉堡變貴20元　最新價格出爐
快訊／翁山蘇姬最終判決！　軍政府又判5貪腐罪「關33年」
快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕
快訊／真的好美！　吳怡農嫩妻首度現身
1張賠近17萬！　台積電2022年股價跌逾27%
長瀨昆妮「私密露點照」瘋傳！　無奈吐真相
美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李縉穎出任新竹藍市黨部主委　朱立倫：要集結「非綠」力量

公共工程總體檢啟動　張善政：「這3項」優先...就職百日內提結果

北市「里辦共餐」年底結束　簡舒培轟柯文哲：挖坑給蔣萬安跳

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

視導澎湖防區　蔡英文：當兵這一年絕對不是浪費一年

被問是否為敗選下台　閣揆蘇貞昌強調：從不戀棧

1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

最美里長陳紫渝出年曆了　免費發放1000份　前200名有甜蜜互動！

快訊／民眾黨中評委林恕暉退黨　曝母不滿「我的姓名與狗狗連結」

檢調選後查高端內線交易！　趙少康火大：民進黨的臉比想像中更醜惡

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李縉穎出任新竹藍市黨部主委　朱立倫：要集結「非綠」力量

公共工程總體檢啟動　張善政：「這3項」優先...就職百日內提結果

北市「里辦共餐」年底結束　簡舒培轟柯文哲：挖坑給蔣萬安跳

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

視導澎湖防區　蔡英文：當兵這一年絕對不是浪費一年

被問是否為敗選下台　閣揆蘇貞昌強調：從不戀棧

1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

最美里長陳紫渝出年曆了　免費發放1000份　前200名有甜蜜互動！

快訊／民眾黨中評委林恕暉退黨　曝母不滿「我的姓名與狗狗連結」

檢調選後查高端內線交易！　趙少康火大：民進黨的臉比想像中更醜惡

鴻海提供五千五百萬元獎學金　補助兩千多名清寒學生就學

破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

雇主明年1月申報扣繳憑單　勞保局：員工自提金額應全扣除

雜物霸佔樓道！古意鄰居「神蓋摩天樓」封印大門　網狂喊療癒

進房開燈遭黑狗「皺眉怒瞪」：沒看我在睡覺？　爸見牠躺枕頭傻眼

她點香禱告「氧氣罩起火」燒死夫！醫曝原因：看到要立刻阻止

幾枚硬幣買彩券！她搖身變「億萬富婆」迎接2023　爽分20億頭獎

認真傾聽感同身受　東森房屋朱哲賢成就千萬業績

給得心甘情願　東森房屋超業陳明昌：失敗經驗讓格局更開闊

新內閣1／17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

政治熱門新聞

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

快訊／民眾黨中評委林恕暉宣布退黨

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

快訊／2098億前瞻第4期特別預算案通過　全數舉債支應

陳紫渝出年曆了　發放前200名有甜蜜互動！

當完4個月還要「補當兵」？　國防部解答了

炎上live版！王世堅為「這事」怒嗆記者　「斷章取義非常不齒」

連戰：不信民進黨2024能複製芒果乾

國台辦主任換人　矢板明夫籲「台商注意」

有錢選舉拒繳欠款！執行署扣押90人146萬補助款

幕後／春節前普發1萬元好過年？　綠營人士直言「有難度」：最多是宣布

兵役延長衝擊2024？大數據曝藍、綠好感度　輿論關注「這件事」

蔣宣布普發1500元敬老金　柯喊失望

花敬群備詢直接退質詢台　王世堅冷笑：我會丟根粉筆叫他畫圈圈罰站

更多熱門

相關新聞

山月吊橋總體檢　3/1至3/31封閉不開放參訪

山月吊橋總體檢　3/1至3/31封閉不開放參訪

太魯閣國家公園「山月吊橋」今年春節年初二至初四期間，吸引了超過九千五百名遊客造訪，太魯閣國家公園管理處預計三月一日起進行一個月的吊橋開放後的首次總體檢，做大規模檢測、維修及保固橋梁結構體，自三月一日起封橋一個月。

旗下S&T遭「做空機構」狙擊　樺漢：密切追蹤、調查報告近期出爐

旗下S&T遭「做空機構」狙擊　樺漢：密切追蹤、調查報告近期出爐

違規砂石場罰不怕　鄭文燦下令「全市總體檢」

違規砂石場罰不怕　鄭文燦下令「全市總體檢」

運安會揭工程管理6大缺失釀禍　台鐵提6項改革因應

運安會揭工程管理6大缺失釀禍　台鐵提6項改革因應

太魯閣號事件懲處人員再擴大？　王國材回應了

太魯閣號事件懲處人員再擴大？　王國材回應了

關鍵字：

桃市公共工程總體檢就職百日調查報告

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面