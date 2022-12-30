公共工程總體檢啟動　張善政：「這3項」優先...就職百日內提結果

▲桃園市長張善政今（30）日在市府召開桃園市政府公共工程總體檢全面啟動記者會，包括平鎮文化公園地下停車場等3項公共工程優先體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政競選期間提出當選後會針對全市公共工程總體檢，今（30）日在市府召開公共工程總體檢全面啟動記者會，會中宣布包括平鎮區文化公園地下停車場、楊梅區新建行政大樓與停車場與大園區竹圍漁港遊艇碼頭等3項公共工程優先體檢，預計就職百日內會提出調查結果。

張善政表示，選擇這3項公共工程主要以平鎮區文化公園地下停車場工程曾於前年4月30日下午發生坍塌意外，釀成1死2傷慘劇、楊梅區公所新建行政大樓與停車場，曾於去年施工期間造成地下水上浮事件、大園區竹圍漁港遊艇碼頭於今年啟用後，因不明原因破損無法停靠等重大疏失，因此優先列入總體檢

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此外，張善政也提出公共工程總體檢委員，由前內政部長、前公共工程委員主委李鴻源教授擔總召集人，前公程會主委李建中教授擔任委員，預計就職百日內會有調查報告。

會後，媒體提問包括八德國民運動中心，為何沒列入3項工程？有沒有包含總圖？張善政指出:「國民運動中心後面也會排入，我們剛剛列出來這3項，是初期我們希望的重點，其他大家關注的這些公共工程案子，也都會陸續來體檢；至於總圖工程案，目前工程並還沒有出現問題，是些規章問題，將來可能也會，但不是在我們這3項第一波裡。」

媒體追問，這3項工程每個狀態都不太一樣，委員會事後結論或判斷，會有法律上位階？張善政認為，我們這個委員會是市府外的專家諮詢機制，所以委員會達到的結論，會等於說拿到市府裡面，看看委員會給我們過去的缺失、問題在哪裡等等，不會先入為主，此外，裡面一定有法律問題，但也不排除；至於其他的案子有沒有列進來，為什麼只列這3項工程案，目標就是百日內要有調查報告出來。

張善政強調，鴻源教授也認為，大家在媒體、選舉期間有看到某些工程問題，我們開過2次會了，把這些大略都先看過，覺得這3項可能是有指標性的，可能是必須要來立即處理的，所以就挑了這3項公共工程。當然未來會陸續訂出優先順序，但重點是桃園的公共工程品質、市民朋友的安全，這才是做這項總體檢的真正重點，還有一項非常重要，就是如何要節省公帑，這才是我們要做的。