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美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

▲▼陸軍特戰部隊將展開457公里大行軍。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

▲專家警告，台海危險時刻可能落在今後10年內，並呼籲台灣、美國與日本應採取相關措施。（示意圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

文／中央社

美國外交關係專家哈斯預估，中國應不會在2023年挑起衝突，但警告危險時刻可能發生在「今後10年內」，並稱台海局勢發展關鍵取決於哪一方更會善用時間。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）近日接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問。除表示前述意見外，他也敦促台灣、美國與日本在這段期間應採取相關措施，像利用聯合演習等方式，提高中國區域動武的代價。

哈斯曾擔任美國前總統老布希（George H. W. Bush）的特別助理，並於2001年至2003年出任美國國務院政策規劃辦公室主任。

被問到2023年對北京當局意圖的看法時，哈斯表示中國經濟正在放緩，他認為中國領導階層首要任務是處理好COVID-19疫情及加大經濟成長。

他不認為中國2023年會對台灣或其他對象動武，而會繼續軍演，維持一貫的獨斷甚或挑釁行事風格。

哈斯說，中國在某些方面還沒準備好衝突，他們除要強化軍力，也要減少被制裁時的弱點，並將經濟成長恢復至更高的水準；在他看來，2023年並非危險時刻，但可能發生在2026年、2027年或接近2030年的時候

美國國防部去年11月公布中國軍力報告指出，中國預計2027年將具備在印太地區與美軍對抗能力，外界關心這是否代表中國2027年將具備侵台能力。

哈斯認為真正的問題「不在於中國做什麼」，而是「誰更懂得善用時間」。中國能否利用時間增強脅迫台灣的能力，抑或台灣、美國、日本和歐洲更能善用時間，提高中國干預的成本進而阻止動武。

他進一步說明台灣需要大幅增加軍事開銷，像是延長義務役期限、提升後備軍力，以強化對中國動武的抵禦能力；而日本、美國和台灣都需改善或加強軍事調度，歐洲也應讓中國知道，一旦對台動武將面臨何種經濟制裁。

除此之外，哈斯也表示希望日本重新審視與中國的經濟關係，因為台灣、日本、南韓與美國都過度依賴中國經濟。

他說，在台海危機中如果各國如此依賴與中國的貿易往來，最終恐作繭自縛造成極大危險。

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