　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲見證從AIDS到COVID-19疫情、給7位總統當過顧問，佛奇可謂美國科學與醫衛的代名詞。（圖／路透）

中央社紐約29日綜合外電報導

全美首席傳染病專家佛奇將於12月31日卸下任職多年的聯邦公職。他接受專訪表示退休後打算寫回憶錄並鼓勵人們投身公部門，也直言最擔心政治干預公衛的現象。

「紐約時報」報導，日前於平安夜滿82歲的佛奇（Anthony Fauci）在美國國家衛生研究院（NIH）任公職逾50年，將在12月31日卸除總統拜登首席醫學顧問及38年美國國衛院「國家過敏與傳染病研究院」院長職務，回歸一介平民。

● 盼感召年輕人投身科學、醫學、公部門

見證從AIDS到COVID-19疫情、給7位總統當過顧問，佛奇可謂美國科學與醫衛的代名詞。紐時11月底專訪佛奇，他說雖然退休，但不會消失在公眾面前。他希望向大眾更多演講、回到大學校園，若有餘力也不排除行醫，目前則計劃撰寫回憶錄。

明年一月將重新掌控眾議院的共和黨已放話，要徹查佛奇這幾年的COVID-19防疫作為並傳他到國會聽證；佛奇表示屆時一定開誠布公，沒有任何可瞞之事。

紐時問他所謂「離開公職、開啟新篇章」所指為何，佛奇表示基於倫理因素與利益衝突等規範，他暫時還不便透露細節，但已決定卸下公職後要追求與自己人生階段能相襯托的事物。他最想做的是感召年輕人投身醫學或科學，也盼年輕人投身公部門服務。

關於回憶錄，佛奇表示他想做的是忠實記錄人生故事，COVID-19肯定是其中一部分，「但佛奇此人並非與COVID-19畫上等號，我更想做的是完整呈現我個人的故事，從在布魯克林街頭長大直至一路到現在，希望能這樣，畢竟我以前也沒寫過書」。

● 堅不對川普出惡言 最憂政治汙染公衛

被問到除傳染病外最憂心的美國社會威脅，佛奇坦言最擔心公衛原則遭政治化的問題，「怎能任由紅州（共和黨執政州）拒打疫苗、藍州（民主黨執政州）普遍施打，然後紅州染疫死亡飆高的情況出現？這根本就是悲劇。」

紐時問最喜歡哪位他所服務過的總統，佛奇以不適宜討論這類問題為由不便回答。

紐時逼問「那川普肯定是你遇過最難搞的總統吧」，佛奇才鬆口「這顯然具有挑戰性，如我之前所說過，往後也會告訴大家」但他強調非常尊重美國總統職位，也慶幸能有機會告訴總統們一些有時他們不想聽的事，「他們都認真看待我所說的事，也都尊重我所給出最直截了當的建議」。

佛奇說他會保持登記為獨立選民，不會登記成任何黨派。

至於美國能從COVID-19疫情學到哪些教訓，佛奇認為成功之處在於以科學來應對，「長年對基礎與臨床研究的投資，讓我們得以在2020年1月就確認出現一種全新病毒，然後又能在11個月內大規模臨床試驗並研製出安全、有效的疫苗，這是巨大成就」。

但佛奇也不諱言美國在公衛應對措施上的短處，「我們的體系過時，很多領域甚至還沒有網路、電腦化，還有地方在用傳真機；當要應對新的疫情大流行時，這樣根本反應不過來」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
太狂！連兩戰大三元狂砍95分33籃板　又創NBA第一人紀錄
快訊／台股2022年大跌22%　每位股民帳面虧損100萬
男傳訊「往妳子宮裡內O」　睡一半遭6人亂棒打死
好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關
陳紫渝年曆封面曝光！免費發1000份　前200名有甜蜜互動
快訊／被柯文哲罵狗　他宣布退出民眾黨
館長揍爆Toyz「只撐3分鐘」是羞辱？　大票見1關鍵搖頭
快訊／新北女腹痛衝廁所　男嬰噗通掉進馬桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

台海10年內開戰！美專家預言在這3個時間點　警告別依賴中國經濟

全美冰封他最慘！7寶爸趕著「心臟移植」　航班取消手術直接告吹

快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

公路隧道大火！死者遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭：多燙多痛？

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

路透：中國疫情升溫　美國考慮「採檢國際航班廢水」

日本「對陸客」入境新制今上路！　只要篩陽一律隔離7天

中國旅客要來了！各國「入境防疫政策」一次看　嚴防春節旅遊熱潮

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

台海10年內開戰！美專家預言在這3個時間點　警告別依賴中國經濟

全美冰封他最慘！7寶爸趕著「心臟移植」　航班取消手術直接告吹

快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

公路隧道大火！死者遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭：多燙多痛？

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

路透：中國疫情升溫　美國考慮「採檢國際航班廢水」

日本「對陸客」入境新制今上路！　只要篩陽一律隔離7天

中國旅客要來了！各國「入境防疫政策」一次看　嚴防春節旅遊熱潮

金門消防猛男日曆來了！戰地「冰塊盒腹肌」+正妹超吸睛　免費下載

2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

吵架就喊「離婚」　T-ara前成員半年後報喜：我生完小孩了！

「一線女星」被瘋傳明年官宣生子！迪麗熱巴秒登熱搜…1照片秒打臉

已經感染HPV病毒而不自知？名醫：80%的人都會感染HPV病毒且無任何症狀

台海10年內開戰！美專家預言在這3個時間點　警告別依賴中國經濟

花蓮崙天大橋仍封閉　警提醒元旦假期避開台9線壅塞路口

太狂！唐西奇連兩戰大三元狂砍95分33籃板　又創NBA第一人紀錄

麵攤內藏賭場！打牌順便買毒　花蓮警搜索...還查獲槍械

跨年新玩法！全台最老「昇平戲院」Disco趴、東北角沙灘餐桌迎曙光

請老婆幫忙拍「求職影片」　老公自稱哈佛畢業她笑翻

國際熱門新聞

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

巴西球王比利逝世　享壽82歲

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

南海緊張！解放軍機近逼不到3公尺　美機急閃

即／中國旅客入境南韓　需PCR、限辦觀光簽

CNN：拜登幾已決定競選連任

巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面