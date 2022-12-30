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2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲牡羊座B型將在2023年迎來超旺的一年。（圖／pexels）

記者王佩翊／編譯

2022年即將結束，新的一年也快要來臨，日本網站《占TV》就根據「星座」與「血型」的48個排列組合分析，根據工作運與戀愛運排出2023年的運勢排行榜。

第1名牡羊座 B型
 「好運終於輪到我了！」2023年將成為快樂又刺激的一年，就像抽到上上籤一樣，可以盡情挑戰累積經驗。

第2名牡羊座 O型
 運勢持續向上。2023年最適合開始新的事物。要靠自己做決定。在工作上能獲得高度評價。

第3名射手座 B型
 2023年將成為能夠感受到滿滿熱情的一年。在工作方面，自己的才能終於能夠開花結果，獲得認同。在私生活方面也非常充實。特別是前半年戀愛將持續升溫。

第4名獅子座 A型
 不論是工作還是戀愛，2023年都應該積極主動地展開攻勢。相信自己的直覺，上半年學習運旺盛。可以嘗試拓展自己的世界。

第5名牡羊座 AB型
 只要主動地積極嘗試，2023年大部分的事情都能發展順利。特別是上半年可以主動進攻，下半年財運旺盛，好好運用自己的知識建立理財計畫吧。

第6名射手座 O型
 2023年將會成為充滿興奮、愛以及快樂的一年。但是即便如此也不可以只專注在玩樂。會在需要創意性的活動上 獲得認同，得到高評價。

第7名獅子座 B型
 2023年人際關係會變得豐富。可以期待能夠遇到能夠受惠於對方的商業夥伴還是戀愛伴侶。也有可能會出現宛如連續劇般的發展。

第8名牡羊座 A型
 2023年就有開門紅！不管要開始做什麼，都不要因為太過慎重而錯失良機。偶然也要果斷地進行判斷，相信自己的直覺就好。

第9名金牛座 A型
 5月中會迎來轉捩點。一直以來準備的事物，終將開花結果。迎來變化的人，一定要活用這個機會。

第10名射手座 AB型
 上半年與下半年會出現明顯變化。5月中旬會發生讓生活模式出現巨大變化的重要事件。不要討厭變化，最好盡情享受這個改變。

第11名射手座 A型
 上半年不要煩惱太多，最好積極地展開行動。工作、學習或是私生活都一樣。只要堅持下去就一定能夠迎來結果。

第12名金牛座 O型
 會經歷人、事、物的離別，但是卻也會成為進入下一個階段的契機。應該積極正面地面對，面對離別不需要太過傷心難過。

第13名處女座 A型
 下半年特別容易對未知的事件著迷。如果有想要遠行的衝動，卻無法實現時，不妨靠著學習，來感受更遙遠的世界。

第14名獅子座 O型
 不論是想要成為什麼樣的人或是期望的職位，清楚地設定好自己的目標非常重要。只要不斷地保持著對於未來的想像，就更容易督促自己努力，並達成目標。

第15名金牛座 B型
 揮別過去，重新開始。只要轉換心情就能夠大幅提升與新的人事物相遇的機會。

第16名獅子座 AB型
 一直以來努力的事情終於看見成果，是能夠活躍的一年。特別是後半年會休息一陣子，有可能轉換跑道、獨立或是提升事業。如果壓力太大推薦去旅行。

第17名雙子座 A型
在工作還是個人生活都會迎來一陣繁忙期，並將持續數個月。不過只要努力奮鬥到3月，就能逐漸放鬆，找回原有步調。

第18名金牛座 AB型
人際關係可能出現改變，會有新的相遇機會，有人可能會離開你，但是不須強求，順其自然即可。

第19名處女座 O型
 與人之間的關聯會變緊密，並非單純增加相遇的機會，而是可以加深原本只是表面關係的交往。

第20名摩羯座 A型
會出現新的家人或是獲得某個家人的支持，2023年將會成為「家」產生變化的一年。常去的地方也有可能會增加。

第21名雙子座 AB型
2023年在工作上將會承擔更多的責任與業務，但不需要覺得是重擔，可以欣然接受，因為這將會與開花結果的未來有所關連。

第22名處女座 B型
可能會產生壓力，但也會有新的相遇。不只是戀愛，工作夥伴、同事或是有相同興趣的朋友都有可能。

第23名處女座 AB型
可能會感到身心俱疲，等到亂糟糟的人際關係告一段落後，可以開始學習新的事物。

第24名雙子座 O型
從2022年8月開始，將會有超過半年度過一段「熱烈的時光」。如果有力氣四處走動，將會看到相對應的結果。

第25名摩羯座 AB型
 雖然你可能會認為一個人默默努力比較適合自己，但是2023年建議可以拓展自己的人際交友圈，說不定能夠更上一層樓。

第26名天蠍座 A型
雖然一整年都會非常忙碌，但是是充實的忙碌。有幹勁且積極，5月中旬後會出現更多值得期待的事。

第27名雙子座 B型
2023年會開始地很慌亂，但是5月下旬會進入療癒疲勞的時期。可能會對友情進行再確認，或是與某個人建立信賴關係。

第28名天蠍座 AB型
全年都將以工作為主，但是如果過於投入會對健康產生影響，因此注意不要過勞。可以期待有不錯的相遇。

第29名摩羯座 O型
上半年必須忍耐與努力，但下半年請盡情享受，不論是戀愛或是興趣，就算是突然冒出的想法也可以嘗試看看。

第30名水瓶座 O型
2023年請活用知識，知道的事可能為你招來新的機會，讓自己有飛躍性的成長。千萬不要忘記補充知識。

第31名天蠍座 B型
正因為忙碌因此也會有新的相遇。戀人、工作夥伴或是合得來的朋友，會遇到好的緣分。

第32名摩羯座 B型
就算職場或是朋友之間有讓你不滿的人，也不要太鑽牛角尖，直接無視就好。有更多的人是站在你這邊的。

第33名天蠍座 O型
忙碌也不要忘記身體保養，偶爾可以去按摩好好放鬆自己。健康檢查也不可以忘記。只要身體狀況變好，就能趕走消極的想法。

第34名水瓶座 AB型
這3年不只對全世界，對自己也是充滿動盪的時期。2023年3月起將會逐漸安穩，可以回到好好放鬆的時期。

第35名巨蟹座 A型
 直到2023年5月上旬為止，在各種層面上多少還是有些辛苦。但是在那之後身心將能獲得共同解放，也能感受到充實。

第36名水瓶座 A型
 2023年5月中旬開始，家人或是以自己為主的場所會出現巨大變化，有可能會有新的相遇，也有可能是有新的家人，因此要搬家，生活有可能出現180度的大轉變。

第37名天秤座 O型
 天秤座本來就擅長應對人際關係，但2023年更能發揮這個才能。如果有人約你也不要急著回絕，試著接受看看，一定會出現好的結果。

第38名水瓶座 B型
 上半年與人的交流將非常頻繁，如果有想要親近的人，可以主動出擊，率先聯絡，並且積極邀約。

第39名巨蟹座 O型
 2023年下半年將迎來各式各樣的里程碑。有可能因為決定而改變方向，或是放棄某些東西，不過終將帶你有飛躍性的成長。

第40名巨蟹座 AB型
 2023年會成為在外積極活動的一年，鼓起勇氣拓展自己活躍的場所，只要願意做就會成功。

第41名天秤座 B型
 工作與私生活的伴侶運都非常旺盛。在2023年相遇的人，以後也要好好珍惜與他們之間的緣分。

第42名雙魚座 O型
 2022年做出各種挑戰，2023年可以嘗試活用自己的技能，不要後悔，努力發揮。

第43名巨蟹座 B型
 2023年應該要跳脫出已經習慣的場所或是空間。只要放棄安心與穩定，就能看到不一樣的世界。

第44名雙魚座 B型
上半年的財運很好，但是不要得意忘形而太過浪費。不過為了投資自己或是與人交往的花費都是可以的。

第45名天秤座 A型
2023年會出現強烈想要為誰做某件事的想法。可以積極參加志工活動。

第46名天秤座 AB型
2023年5月之後，心境會出現轉變。如果是想要改變的事情，可以積極地去嘗試。

第47名雙魚座 A型
減少不必要的花費，重新訂定理財計畫。投資要考慮風險，好好分析再出手，才能減輕對未來的不安。

第48名雙魚座 AB型
 一直以來苦惱的事情，終於出現解決方法。雖然還無法完全解決，但仍要好好忍耐，等待那個時刻來臨。

 

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