全美冰封他最慘！7寶爸趕著「心臟移植」　航班取消手術直接告吹

▲患有心臟衰竭的阿拉斯加56歲父親，原本已安排心臟移植手術，卻因為北美暴風雪班機取消而錯失珍貴機會。（圖／翻攝自Facebook／bigheartpatrickholland，下同）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加56歲男子霍蘭德（Patrick Holland）是一名患有鬱血性心臟衰竭（Congestive Heart Failure）的7寶爸，聖誕節前醫療人員通知他，已幫他找到一顆新心臟，但必須立刻飛到西雅圖做器官移植，不料途中碰上北美暴風雪災情，班機被迫返航，讓他在25小時內獲得又失去了期盼已久的心臟移植機會。

根據紐約郵報報導，住在阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）的霍蘭德22日晚間接到華盛頓大學醫學中心的電話，得知院方找到與他吻合、可供移植的30歲瀕死男子的心臟。他在CNN節目受訪時表示，「老實說，聽到我可以做器官移植的消息真是太震驚了，我簡直嚇壞，然後也很興奮。」不過，他只有8小時的時間飛往西雅圖做手術，當下他費盡各種協調與等待，好不容易訂到了夜間航班。

▲霍蘭德育有7名子女，原本以為終於能夠動手術換心卻希望落空，他對家人感到非常內疚。

霍蘭德趕赴機場後才發現，因為襲擊全美多地的猛烈冬季風暴，原本訂的班機取消，機場人員得知他情況特殊後幫他安排了下一趟航班，原以為起飛後能夠抵達，不料西雅圖機場的跑道完全被冰封，飛機只好在中途轉向，改降落阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）。不久後，他接到院方通知，說他們要把這顆心讓給別人。

霍蘭德向CNN表示，雖然試圖往好的一面想，有另一個人在那個周末接受了這個救命器官，迎接聖誕奇蹟，但他仍是哭了，「我想我那天哭得比一生中流過的淚還多，而且感受到從未有過的每一種情緒。」

▲霍蘭德仍在等待下一次配對吻合的心臟移植機會。

家人事後在臉書頁面發文宣布壞消息，霍蘭德被迫回家，「從22日晚上8點到23日晚上9點，這25小時是他一生中最痛苦、最艱難的時刻。無數次他的希望和夢想被提得飛高，又墜入噩夢般的深淵，且往往是在一眨眼的時間。如此反覆循環。」

文中提到，霍蘭德那段時間情緒起伏之大，他覺得自己失去了多活30年的機會，也因為沒辦法動移植手術而對家人感到很內疚，原本8小時對直航班機來說非常足夠，除非遇到了一場罕見且極端的冬季風暴。目前他們正在討論直接為霍蘭德在西雅圖準備一個住處，並且等待可能是幾周後或是幾個月後的第2次心臟移植機會來臨。