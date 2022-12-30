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路透：中國疫情升溫　美國考慮「採檢國際航班廢水」

▲▼ 中國國際航空公司,中國國航,Air China。（圖／CFP）

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府本周宣布，自1月5日起，從中國入境旅客須出示陰性COVID-19篩檢證明。如今美國疾病管制與預防中心透露，隨著中國感染人數增加，美國考慮對國際航班上的廢水取樣採檢，以追蹤可能出現的新變異病毒株。

路透獨家報導，依據3名傳染病專家的說法，上述做法與各國針對中國入境旅客實施強制性新冠陰性篩檢措施相比，在追蹤病毒並減緩其進入美國方面提供更好的方案。CDC發言人諾德隆（Kristen Nordlund）表示，航班廢水分析是CDC正在考慮的方法之一，以協助減緩新變異株從其他國家傳入美國境內的速度。

專家托波爾（Dr Eric Topol）表示，考慮到中國數據缺乏透明度，不願分享基因組數據，從來自中國的國際航班採檢廢水是個相當不錯的策略，美國強化監控做法很重要。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）指出，強制篩檢等旅行限制措施未能顯著遏制新冠疫情擴散，但「從政治角度來切入，這些限制措施似乎是必要的，因為若不這樣做，將被指責在保護國人方面做得不夠」。

奧斯特霍姆說，前往美國之前的強制性篩檢不太可能阻止新變種毒株進入美國，關閉邊境或邊境檢測真的沒什麼區別，也許可以慢個幾天，但病毒仍可能在世界各地擴散感染其他地方的旅客，進而傳入美國。

依據法國研究團隊7月一份報告，班機廢水檢測結果顯示，強制要求國際航班旅客登機前提交新冠陰性篩檢結果的方法，無法避免新變種病毒擴散。研究指出，衣索比亞2021年12月飛往法國的2架商業班機，儘管機上旅客全被要求在登機前接受篩檢，但班機廢水中仍發現Omicron變種病毒。

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