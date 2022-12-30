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蜜雪兒自爆受不了歐巴馬！女兒像恐怖份子　「那10年好痛苦」

▲▼蜜雪兒宣傳新書《The Light We Carry》。（圖／達志影像／美聯社）

▲蜜雪兒近日宣傳新書時接受採訪，自爆受不了歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國前總統歐巴馬夫婦今年結婚屆滿30年，總是給人沉穩、聰慧印象的蜜雪兒日前自爆，當孩子年幼時，她與歐巴馬難以在事業與家庭中取得平衡，期間長達10年都覺得他讓人「無法忍受」。

▲▼蜜雪兒,歐巴馬。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

▲蜜雪兒提及一家4口一路走來的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

綜合每日郵報、福斯新聞等美媒報導，現年58歲的前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）宣傳新書《我們身上有光》（The Light We Carry）時，提及一家4口一路走來的心路歷程。

蜜雪兒透露，「也許人們會覺得我這麼說有點刻薄，但大概有10年我都受不了我丈夫。」

當時兩個女兒瑪麗亞（Malia）和莎夏（Sasha）還小，不懂得溝通、老是哭個不停，簡直就像恐怖份子一樣予取予求，「但你愛她們也不忍心怪她們，對吧？於是你們把怒氣轉向彼此。」

▲▼蜜雪兒,歐巴馬。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

▲蜜雪兒稱兩個女兒小時候就像恐怖份子一樣。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

那10年間雙方處於事業上升期，同時還要擔心孩子們在學校的狀況，斤斤計較著誰付出比較多，「但婚姻從來都不平等，有時我負責70%、他負責30%，有時他也會負擔60%或40%，就這樣度過10年。」

她說，「我們已經攜手共度30年，你可能會認為，在這30年中只有10年是糟糕的，但人們通常5年就會放棄『5年了，我受不了了。』」

▲▼蜜雪兒,歐巴馬。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

▲歐巴馬夫婦已攜手共度30年。（圖／翻攝自Instagram／michelleobama）

不過蜜雪兒也說，夫妻間難免有分歧，但她始終尊重歐巴馬，「你會看著他心想，『我對你很不爽，但我尊重你。我不認同你的想法，但我相信你還是個善良、聰明的人。』」

歐巴馬與蜜雪兒於1992年結婚至今已滿30年，育有兩女分別是24及21歲。夫婦兩人2017年以6500萬美元（約新台幣20億元）天價與出版社簽約，之後又與Netflix簽下5000萬（約新台幣15億元）合約，如今淨資產約達7000萬美元（約新台幣21億元）。

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