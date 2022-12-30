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南韓隧道起火5人慘死！「塑膠隔音牆」易燃釀禍　燒到如流星般墜落

記者羅翊宬／編譯

南韓京仁第二高速公路昨（29）日下午傳出火災，廢棄物運輸車起火後，火勢迅速蔓延至整座隔音隧道，最終導致5人死亡、37人輕重傷，現場高達45輛車慘遭焚毀，隧道有600公尺燒到只剩骨架。專家認為，該座隔音隧道採取價格便宜的塑膠材質，本身既不抗熱、甚至還具可燃性，最終引起悲劇發生。

▲▼南韓京仁第二高速公路隔音隧道燒到只剩下骨架。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓京仁第二高速公路隔音隧道燒到只剩下骨架。（圖／達志影像）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，京仁第二高速公路靠近北義王交流道、京畿道果川市葛峴洞路段隔音隧道29日下午1時49分發生死亡意外，廢棄物運輸車的火勢迅速擴至塑膠材質的隧道隔音牆，塑膠被燒到融化後宛如流星墜落般，現場車輛跟著燒起來，最後隔音隧道被燒到只剩鐵製的骨架，安全上產生疑慮。

儘管廢棄物運輸車的起火原因目前仍尚未釐清，肇事司機也表示火勢是從副駕駛座的底部與空調系統開始燃燒，但專家們卻認為採用塑膠材質打造的隔音設備才是導致傷亡規模擴大的主因，因為採隧道型的隔音設備在本質上，本來就與一般道路的隧道完全不同。

報導指出，隔音隧道在材質上主要採用聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，壓克力），這兩項皆為透明的可燃性塑膠（熱塑性燃料），加熱會導致其軟化，甚至若進一步提高溫度，會導致其融化。

▲▼隔音設備以隧道型式打造，會造成消防與救災更加困難。（圖／達志影像）

▲隔音設備以隧道型式打造，會造成消防與救災更加困難。（圖／達志影像）

首爾地方國土管理廳表示，2017年8月竣工的該隔音隧道除了鐵製的骨架以外，其餘隔音設備的部份在材質上一律採用聚甲基丙烯酸甲酯，此款材質雖然在價格上比起聚碳酸酯更經濟實惠，但面臨火災時會更加脆弱。

在首都圈地區由韓國道路公社管理的隔音隧道雖使用聚碳酸酯，但由民間出資的事發地點則採用聚甲基丙烯酸甲酯，導致現場民眾親眼目睹隔音牆被燒到融化至只剩下骨架。

專家認為，可以透過此次事故的發生來考量隧道型隔音設備的安全性。崇實空中大學消防防災系教授朴宰成（박재성，音譯）表示，「隔音隧道是造成火災擴散的元凶。它與一般道路隧道不同，採取可以造成燃燒範圍擴大的塑膠材質。」

首爾市立大學消防防災學系教授李英柱（이영주，音譯）則表示，「不僅是隔音隧道的材質易釀火，甚至還得考量隧道型的隔音設備所引起的危險性。因為當發生火災時，隧道比起一般道路更能累積熱能，且消防與救災車輛更難以接近現場，導致被害規模擴大。若考量將隔音設備設計成隧道，一定要備妥消防設施。」

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