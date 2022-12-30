公路隧道大火！死者遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭：多燙多痛？

▲南韓京仁第二高速公路隔音隧道29日傳出嚴重火災，45台車輛慘遭燒毀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京仁第二高速公路位於京畿道果川市的隔音隧道昨（29）日下午傳出嚴重火災，最終導致5人死亡、37人輕重傷，疑似肇事的廢棄物運輸車駕駛被警方以過失致死罪立案調查。事後，死者家屬趕忙奔至醫院，淒厲的哭聲響遍整座急診室，其中一名死者遺體被燒到無法辨識，三母女抱頭痛哭，「到底有多麼地燙？」

根據韓媒《中央日報》，5名死者的遺體於29日晚間6時35分被移送至位於京畿道高陽市坪村洞的翰林大學醫院，而先前2名重傷者也被移送至該間醫院，全姓死者（66歲）的妻女晚間8時56分跟著抵達醫院，她們催促著腳步、忍住哭泣，向一旁問道「該去哪裡找」，在與另一名先行抵達的女兒相逢後，母女3人抱頭痛哭。

母女3人抱頭痛哭，她們對於自己的丈夫、父親慘遇火災罹難身亡的消息感到無法置信，「這不是我爸！這不是我爸！」，慘烈的哭喊聲響遍整座急診室，其他死者家屬則表示，「屍體嚴重毀損，DNA鑑識結果要等到明天或後天才出爐」、「車牌號碼真的是8XXX嗎？」

▲南韓京仁第二高速公路隔音隧道29日傳出嚴重火災，回收車駕駛被警方立案調查。（圖／達志影像）

全姓死者的妻子則趕忙致電給兄弟姊妹等其他家屬，「XX啊～你的姊夫死掉了」、「隧道裡到底有多燙呢」，其餘家屬們痛哭失聲，接著他們向現場記者訴苦，「我們真的太委屈了，該數落誰呢？是（首先起火）的廢棄物運輸車駕駛的錯嗎？」

與全姓死者相識40年的好友全某（67歲）表示，「我的朋友生前是一名司機」、「他在死前最後一刻還打電話給他老婆，對他老婆說『我在隧道裡吸入過多濃煙』，他生前的願望是開計程車，他很羨慕我能夠擁有個人計程車的車牌。」

另一名來自仁川的59歲曹姓民眾雖然得以生還，但他的手背有嚴重燒傷、左耳耳廓甚至還被大火燒到融化，他29日晚間9時10分步出急診室哽咽說道，「車子被燒到整個融化，我打開車門後聽到劇烈的爆炸聲，另一名同行的哥哥沒有逃出來......」

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