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中國旅客要來了！各國「入境防疫政策」一次看　嚴防春節旅遊熱潮

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

▲12月27日，北京首都國際機場出現人潮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國明年1月8日起解除出入境管制，意味著數百萬中國人可能在農曆新年假期出國，成為該國多數人自2020年以來首次海外旅遊。對此，多國紛紛祭出應對措施，防範新型變異株，但也有一些政府仍在觀察情勢。以下整理出各國應對方案：

►美國

1月5日起，來自中國的旅客必須強制篩檢，所有2歲以上旅客在離開大陸、香港及澳門的2天內，篩檢結果必須呈現陰性。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國人也應該重新考慮前往上述地區的旅行。

►日本

12月30日0時起，來自中國大陸地區的旅客抵達時，快篩結果必須呈陰性，陽性者將強制隔離7天。政府也會限制前往中國的航班數量增加。

►印度

1月1日起，從中國、香港、日本、南韓、泰國、新加坡入境的旅客，起飛前必須持有篩檢陰性證明，並且上傳至印度政府網站。

►北韓

北韓暫時禁止中國旅客入境，所有近期入境者都必須隔離30天，包括北韓公民在內。

▲▼歐洲機場人滿為患。（圖／路透）

▲歐洲機場人滿為患。（圖／路透）

►義大利

所有來自中國的旅客必須接受快篩及病毒測序，米蘭─馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）已經開始針對來自北京及上海的旅客實施檢測。

►南韓

來自中國的班機一律只能在仁川國際機場降落，且入境旅客在登機前、抵達後一律必須接受PCR檢測，同時暫停增加從中國飛抵南韓的班機，並於明年1月底前限縮辦理短期入境觀光簽證。

►馬來西亞

政府宣布，將針對中國入境旅客採取新的疫情監控及追蹤措施，包括推動數位化管理、提高追加劑覆蓋率、確保新冠評估中心處理大量電話、增加醫院抗病毒藥物數量、監控類流感及嚴重急性呼吸道疾病、觀察社區傳播狀況、進行基因定序等等。

►台灣

1月1日起，所有從中國大陸直飛入境、透過兩岸離島搭船入境的旅客，都必須在抵達時接受PCR檢測。

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲南韓仁川國際機場。（圖／路透）

►澳洲

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，現階段入境規定不會做出任何改變，但「隨著我們持續監測新冠疫情對於澳洲及世界各地的影響」，也密切關注中國疫情狀況。

►紐西蘭

現行入境規定並未改變，衛生部回應，「現行的大眾公衛措施依然適合於管理疫情大流行」。

►英國

政府發言人表示，目前沒有計畫對於中國入境旅客重新實施強制篩檢，但英國衛生安全局（UKHSA）將持續監測有害變異株的傳播和流行情況，並且審查國際疫情數據。國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，政府仍在審查中國開放海外旅遊的情勢。

▲▼ 新加坡樟宜機場。（圖／路透）

▲新加坡樟宜機場。（圖／路透）

►菲律賓

交通部長巴帝斯塔（Jaime Bautista）表示，該國對此「非常謹慎」，可能要求中國入境旅客實施篩檢等等，但不會直接禁止中國旅客入境。

►泰國

《曼谷郵報》報導，曼谷當局準備歡迎中國旅客，交通部長透露，衛生部正與中國大使館討論旅遊措施，但他未說明細節。

►新加坡

《海峽時報》報導，該國對於中國旅客的入境規定保持不變，也就是尚未完全接種者必須在起飛前接受檢測，短期旅客也必須購買與新冠醫療費用相關的保險。

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