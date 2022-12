診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

▲診所不小心發錯簡訊。(圖/翻攝自Facebook/Askern Medical Practice)

記者李振慧/綜合報導

英國一家診所醫生發祝賀聖誕節簡訊給病患時,意外誤發成「罹患侵襲性肺癌」內容,害收到簡訊的8千多名病患以為自己命不久矣,許多人陷入悲慘情緒中,甚至哭了出來,後來才發現是烏龍一場,感到十分氣憤。

位於唐卡斯特(Doncaster)的診所Askern Medical Practice,23日誤發罹癌簡訊給診所病患,簡訊中還附上連結,點選後可填寫表格申請文件,讓許多收到簡訊的患者嚇了一跳。

Askern Medical Practice in Askern, Doncaster, UK, made an ‘unfortunate error’ on the afternoon of Friday 23 December, telling patients they had metastatic cancer instead of wishing them a Merry Christmas. pic.twitter.com/leZrDWSZ2p