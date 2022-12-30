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英機構推估：中國每天9000人染疫病歿　兩周後單日暴增370萬確診

▲▼ 北京一家診所人滿為患。（圖／路透）

▲北京一家診所人滿為患。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國醫療資訊分析公司Airfinity周四（29）表示，中國大陸每日染疫死亡人數可能已增至9000人，比上周公布的5000人增加近一倍。這間公司也預測，中國疫情高峰將於1月13日出現，到時候單日確診數可能上看370萬例。

路透報導，中國政府宣布取消清零政策後，防疫措施180度大轉彎，各地疫情跟著升溫。Airfinity收集中國各省數據並以模型進行推估，自12月1日以來，中國總感染人數恐怕已來到1860萬人，累計死亡人數上看10萬人。

Airfinity預測，中國接下來面臨的第一個高峰將於1月13日出現，單日新增確診數恐怕上看370萬例，至於死亡高峰將於1月23日出現，屆時可能每天有2.5萬人染疫病逝，讓這一波疫情累計死亡人數達到58.4萬人。截至2023年4月底，中國可能將有170萬人染疫過世。

根據Airfinity模型數據，中國接下來的第二個高峰將於3月3日出現，屆時單日新增確診數可能上看420萬例。

▲ 上海同濟醫院急診室擠爆，醫護人員為病患篩檢。（圖／路透）

然而中國12月7日做出重大宣布，取消封控、篩檢並允許居家隔離，相當於放棄動態清零的政策之後，官方公布的染疫死亡人數僅10例。自2020年新冠疫情爆發以來一直到今年12月28日，中國官方染疫死亡總人數為5246人。

中國官員表示，感染新冠死亡的定義為，因新冠病毒引發呼吸衰竭致死，並不包含其他疾病與狀況，即使死者新冠篩檢呈現陽性也不計入。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，公衛領域有種計算方法稱為「超額死亡」（excess mortality），能評估可能造成的低估，之後會陸續公布超額死亡的分析結果。

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