盲眼龍婆2023預言「全球5大災禍」　太陽恐陷1異象！人類改變生育

▲盲眼龍婆生前留下大量預言，被支持者推崇為準確率85%的預言家。（圖／翻攝維基百科）

記者張寧倢／綜合外電報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已去世逾25年，但她生前留下的預言持續到5079年，粉絲等支持者宣稱龍婆的預測命中率高達85%，回顧2022年她對巴基斯坦、澳洲大洪水與歐洲嚴重乾旱缺水的預言成真，而針對2023年她也做出了5個可怕預言。

綜合《鏡報》等外媒報導，「盲眼龍婆」巴巴萬加1996年離世，傳言她在12歲時意外失去視力，但卻出現了看見未來的天賦，她曾精準預言車諾比核災、黛安娜王妃過世、蘇聯解體、911襲擊事件與2004年的南亞大海嘯等。還在紀錄片《The Visible and Invisible World》中成功預言了葉爾欽1995年連任俄羅斯總統與晚年得心臟病。

龍婆生前針對2023年做出「5個重大預言」。第一項是關於「生物武器實驗」，龍婆曾預測2023年生物武器的使用將超過其他任何武器，相關的測試和潛在地使用是這位預言家最擔憂的情況之一。報導稱，烏俄戰爭仍在持續，前蘇聯與俄羅斯1971年至1993年間開發的一系列神經毒劑「諾維喬克」（novichok）可能被普丁再次動用。

▲俄羅斯總統普丁2023年是否會繼續長期進攻烏克蘭，令人擔憂。（圖／路透）

第二項預言則是「太陽風暴」。龍婆警告，地球在2023年可能不得不面臨一場可怕的太陽海嘯。萬一成真，這種反常的太空天氣可能會嚴重衝擊地球磁場，破壞全球電力網、衛星通信，甚至是網際網路。英國政府去年就曾說，需要為太陽風的磁暴做更多防範工作，其中鐵路和金融部門尤其處於高風險之中。

第三項是「基因技術」。龍婆生前表示，2023年將可能實現生育醫學的一大躍進，父母將能自主選擇孩子的膚色與身體特徵。但萬一成真，將可能導致倫理道德爭議。

第四項為「核電廠爆炸」。龍婆預言明年會發生核電廠爆炸的嚴重事件，有人認為最有可能的是烏克蘭遭俄軍佔領的扎波羅熱核電廠在戰爭中發生核事故。

最後一項是「地球軌道改變」。龍婆認為，地球運行的軌道2023年有可能發生變化，進而導致環境發生毀滅性的鉅變。

▲龍婆預言，2023年太陽系可能出現異象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然龍婆2022年成功預言了巴基斯坦、澳洲爆發大洪水，歐洲今年出現近500年來最嚴重乾旱，肯亞、索馬利亞與衣索匹亞等國組成的非洲之角也面臨40年一遇的乾旱。但包含「虛擬世界將取代現實生活」、「西伯利亞超級病毒爆發」、「印度會因熱浪糧食短缺」等預言都沒有發生。報導稱，龍婆先前還說美國第44任總統將是最後一任，但歐巴馬下台後川普、拜登先後接替上任，因此2023年預言也只能當作參考。