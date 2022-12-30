女聖誕節開車墜崖60m失蹤　靠「Find My iPhone」定位奇蹟獲救





▲墜崖女子靠Find My iPhone功能獲救。（圖／翻攝自Facebook／San Bernardino County Fire）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子聖誕節結束家庭聚會後開車返家，結果不小心墜落約60公尺懸崖，家人後來沒有接獲她的消息擔心發生意外，便使用蘋果手機Find My iPhone功能，結果成功幫助警方定位，找到重傷的她並且救了出來。

聖伯納迪諾郡(San Bernardino County Fire Department)消防局表示，26日當天他們接到報案，有民眾在40街以北的18號高速公路發現一輛翻覆車輛，立即出動一輛重型救援卡車與3台發動機前往現場救援，結果在道路下方約60公尺處發現一名重傷女子。

消防員表示，受傷女子25日與家人聚餐後便突然失去音訊，家人擔心她可能遭遇不測，所以使用Find My iPhone功能，結果發現她人被困在高速公路某一側，立即撥打電話報案。

消防員抵達現場發現翻覆車輛時，女司機仍在車內，由於墜落地點有金屬護欄，導致救援傷者的困難度增加，不過最後在消防人員與護理人員的合作下，成功把傷者帶回地面，後來緊急送醫，目前仍在接受治療中。

▼消防人員救出受困女子。（圖／翻攝自Facebook／San Bernardino County Fire）