59歲富豪「睡遍AV女優」終收山！婚後才知嫩妻真實身分　下場超慘

▲富豪遇到真愛自願收山，沒想到嫩妻真實身分卻讓他無法想像。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本一名59歲風流富豪仗著有錢有權以及一張神似男星福山雅治的外貌，數十年來遊走與女人堆之間，甚至還多次發下豪語稱，「每晚都和不同女人睡。」然而當他年過半百時，終於遇到「真命天女」，並打算徹底收山，與她共度終生。沒想到兩人結婚數個月後，富豪才發現，小他24歲的嫩妻竟是為了報仇而來。一直以來將女人玩弄於股掌間的他更為此付出極大代價。

根據《現代商業》報導，59歲的藤原健太郎（化名）年輕時創立人力派遣公司，並將公司經營地有聲有色，甚至拓展出多間分店。而身為富一代的他，不只口袋夠深，同時也擁有一張激似福山雅治的外貌，因此經常縱橫於女人海之間，他更直言，自從當上社長後，就從未與特定女性認真交往，而是不斷地更換女伴。

藤原社長特別偏好20歲前半的年輕女孩，也會透熟人介紹從事爸爸活的女性、援交妹或是AV女優，女方年紀全都比他小好幾輪。他就這樣夜夜與不同女子發生關係，甚至數度將對方的肚子搞大。他直言，雖然大家一開始都會說想生下來，但是當他提出要給500萬日幣（約新台幣115萬元）的墮胎費和慰問金，女方就會馬上答應墮胎。

藤原秉持「只要有問題就用錢解決」的原則，不論對方已婚還是未婚，只要是自己看上的女性，他都會毫不猶豫地出手。因此不管是公司內外，大家都會提醒周遭女性，最好不要在工作以外和他有所牽扯，以免惹禍上身。然而長年沉迷於女色的他，卻在年過半百之際，遇到讓他想要收山的女子。

藤原某次和合作廠商開會時，突然發現對方公司的窗口有一名沒看過的女性，雖然長相不是他的菜，年紀也已經35歲了，但是他卻在一次次的工作中，對這名能力優秀的女性產生好感。兩人開始頻繁聯絡，並在業務時間外約出來見面，漸漸超過界線。

59歲的藤原從來沒有結婚過，雖然談過多次戀愛，並和多個女人發生關係，但他從未對一個人如此沉迷。他深感對方就是他的真命天女，因此馬上告白，兩人隨後開始交往，並在交往不到1年時結婚。儘管女方要求不要舉辦婚禮也不要拍婚紗照，讓藤原有些許疑惑，但是因為是喜歡的人，因此也就答應了對方的要求。

結婚後不久，藤原發現自己的書房有被人動過的痕跡，桌上的資料也被翻動，然而對此，妻子卻都堅稱只是幫他打掃而已，他也不好說什麼，並決定相信對方。直到兩人結婚半年後，某天妻子突然抱著一大堆的資料到他面前，而內容全是他在公司內部的違法勾當，以及與包養的未成年女子的對話紀錄。

藤原的妻子攤牌表示，自己的妹妹就是多年前被藤原搞大肚子，並被要求墮胎的女孩，而她從一開始就是為了要報仇才會接近藤原，最後要求藤原再支付1000萬日幣（約新台幣230萬元）給她作為封口費。女方隨即就搬出兩人同住的房子，並在拿到錢之後，將簽好字的離婚協議書寄給藤原。最終，兩人結束8個月的短命婚姻，從此分道揚鑣。