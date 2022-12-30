　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比基尼妹子在繼父面前熱舞　15秒「抖胸晃臀」被罵爆！她1句反嗆

▲▼澳洲擁有近120萬粉絲的IG網紅卡琳娜（Karina Irby）在繼父面前泳裝熱舞引發爭議。（圖／翻攝自TikTok、IG／karinairby）

▲澳洲網紅在繼父面前泳裝熱舞引發爭議。（圖／翻攝自TikTok、IG／karinairby，下同） 

記者張寧倢／編譯

澳洲擁有近120萬粉絲的IG網紅卡琳娜（Karina Irby）日前發布了一段影片引起爭議，因為她身穿性感比基尼在繼父面前熱舞，而且這15秒影片中她不斷扭腰擺臀，還有抖胸動作，穿著三角泳褲的繼父轉身後雖然看傻眼，但臉上還是露出淺淺微笑。卡琳娜被罵後發文反嗆，這只是聖誕搞笑影片，是部分人「欠教育」。

@karinairby Introducing my step Dad to my Tiktok… Do you think he approves? #christmas #familychristmas #britneyspears  Work Bitch - Britney Spears

根據《每日郵報》報導，33歲的卡琳娜（Karina Irby）創立自己的泳裝品牌，個人IG和TikTok帳號分別擁有119.8萬和48.7萬粉絲追蹤，然而，她本周在TikTok上傳一段影片卻引來眾多批評，也因此上了媒體版面。卡琳娜在影片註解中寫道，她要向大家介紹她的「繼父」，影片內容是她穿著比基尼在繼父身後跳舞，吸引他的目光。

由於卡琳娜動作包含抖胸和擺動骨盆，穿著黑色緊身三角泳褲的繼父原本背對著正在煮飯，注意到動靜轉身之後，看著誇張舞動的繼女雖然感到困惑，但他的眼神一度上下打量卡琳娜，嘴角也微微上揚。

▲▼澳洲擁有近120萬粉絲的IG網紅卡琳娜（Karina Irby）在繼父面前泳裝熱舞引發爭議。（圖／翻攝自TikTok、IG／karinairby）

許多網友和批評人士認為這段影片「令人不安」、「不恰當」，還有不少人直接留言狂罵，「廉價粗俗」、「我到底看了什麼」。不過也有人一笑帶過，「哈哈哈喜歡妳的影片，卡琳娜，很高興見到妳的繼父！對不起TikTok很多怪人都以為你們在約會。」

▲▼澳洲擁有近120萬粉絲的IG網紅卡琳娜（Karina Irby）在繼父面前泳裝熱舞引發爭議。（圖／翻攝自TikTok、IG／karinairby）

風波鬧大後卡琳娜在IG重新上傳這支影片，但在內文寫道，「一個無辜的TikTok短片造成網路上的撕裂、影片瘋傳到成為新聞頭條。」她向繼父道歉，因為意外帶給他太多不必要的關注，但「我要『教育』的那些認為影片不恰當的大眾」。卡琳娜解釋，這只是因為澳洲聖誕節很熱，全家人在泳池邊過節所以才穿泳衣，而且大家都很有幽默感，喜歡做一些蠢事來逗別人開心，這就是影片的所有內容。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／長榮海運豪發45個月　長榮航空年終出爐！
70坪豪宅「8折出售」！他秒出手買　姑姑見1點嘆：難怪降價
1公噸機台壓傷員工　雅速達廠長被判刑！昨命喪火窟
高雄警清槍不慎「轟1聲」！　慘遭記過懲處
北市男遭公車撞死　與家人失聯20年...妹悲：竟是最後一面
只要1元！　全台樂園「元旦連假優惠」一次看
台中工廠大火4死2傷！空拍圖曝　2層樓鐵皮建築燒到焦黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女聖誕節開車「墜崖60公尺」失蹤　靠Find My iPhone定位獲救

59歲富豪「睡遍AV女優」終收山！婚後才知嫩妻真實身分　下場超慘

妹子「開起重機」爆紅！值班一半工廠炸掉　受困火海活活燒死

比基尼妹子在繼父面前熱舞　15秒「抖胸晃臀」被罵爆！她1句反嗆

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」急送醫搶救

快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需PCR　限縮辦理觀光簽

拜登簽署法案　「20億美元對台軍事貸款」預算生效

譚德塞：各國對中國採取入境管制「可以理解」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

納坦雅胡宣誓就任以色列總理　普丁表態樂見

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

女聖誕節開車「墜崖60公尺」失蹤　靠Find My iPhone定位獲救

59歲富豪「睡遍AV女優」終收山！婚後才知嫩妻真實身分　下場超慘

妹子「開起重機」爆紅！值班一半工廠炸掉　受困火海活活燒死

比基尼妹子在繼父面前熱舞　15秒「抖胸晃臀」被罵爆！她1句反嗆

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」急送醫搶救

快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需PCR　限縮辦理觀光簽

拜登簽署法案　「20億美元對台軍事貸款」預算生效

譚德塞：各國對中國採取入境管制「可以理解」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

納坦雅胡宣誓就任以色列總理　普丁表態樂見

元旦迎新　台南好停車路邊停車不收費

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

女聖誕節開車「墜崖60公尺」失蹤　靠Find My iPhone定位獲救

柏油路面結霜！阿里山新中橫公路成雪白世界　絕美景色曝光

YG出走潮！iKON全員不續約　姜棟元同時解除經紀約

多國升高對陸旅客檢疫！陸：防疫應適度「對各國公民一視同仁」

長榮航年終3個月　公司：照顧員工不餘遺力

姆巴佩曝與梅西說了什麼　「不想留大巴黎」卻遭法總統施壓

炎上搶先看！王世堅為「這事」怒嗆記者　「斷章取義非常不齒」

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

結凍啦！迎巨浪＋寒冷　美國湖邊商店被冰覆蓋

國際熱門新聞

巴西球王比利逝世　享壽82歲

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

南海緊張！解放軍機近逼不到3公尺　美機急閃

即／中國旅客入境南韓　需PCR、限辦觀光簽

CNN：拜登幾已決定競選連任

吸引中國遊客　泰國有意提供免費疫苗

唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」

女餵食羅威那犬　自己慘成聖誕餐被啃食

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

更多熱門

相關新聞

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

重視「作品真實性」的國際《自然景觀攝影獎》（Natural Landscape Photography Awards）日前公布得獎名單，今年參賽者來自55國共1179名攝影師，參賽作品超過一萬張。其中「抽象與細節」類別，由澳洲攝影師的《海洋女神》贏得，不過她也表示會形成這樣的景觀，其實有其殘忍的地方。

170九頭身女警！防搶演練成亮點

170九頭身女警！防搶演練成亮點

爸媽遇死亡車禍孩伴屍2天　5歲姊1動作自救

爸媽遇死亡車禍孩伴屍2天　5歲姊1動作自救

美退役飛官訓練中國飛官　澳洲批准引渡

美退役飛官訓練中國飛官　澳洲批准引渡

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

關鍵字：

澳洲網紅比基尼繼父三角泳褲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面