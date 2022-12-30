比基尼妹子在繼父面前熱舞　15秒「抖胸晃臀」被罵爆！她1句反嗆

▲澳洲網紅在繼父面前泳裝熱舞引發爭議。（圖／翻攝自TikTok、IG／karinairby，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲擁有近120萬粉絲的IG網紅卡琳娜（Karina Irby）日前發布了一段影片引起爭議，因為她身穿性感比基尼在繼父面前熱舞，而且這15秒影片中她不斷扭腰擺臀，還有抖胸動作，穿著三角泳褲的繼父轉身後雖然看傻眼，但臉上還是露出淺淺微笑。卡琳娜被罵後發文反嗆，這只是聖誕搞笑影片，是部分人「欠教育」。

根據《每日郵報》報導，33歲的卡琳娜（Karina Irby）創立自己的泳裝品牌，個人IG和TikTok帳號分別擁有119.8萬和48.7萬粉絲追蹤，然而，她本周在TikTok上傳一段影片卻引來眾多批評，也因此上了媒體版面。卡琳娜在影片註解中寫道，她要向大家介紹她的「繼父」，影片內容是她穿著比基尼在繼父身後跳舞，吸引他的目光。

由於卡琳娜動作包含抖胸和擺動骨盆，穿著黑色緊身三角泳褲的繼父原本背對著正在煮飯，注意到動靜轉身之後，看著誇張舞動的繼女雖然感到困惑，但他的眼神一度上下打量卡琳娜，嘴角也微微上揚。

許多網友和批評人士認為這段影片「令人不安」、「不恰當」，還有不少人直接留言狂罵，「廉價粗俗」、「我到底看了什麼」。不過也有人一笑帶過，「哈哈哈喜歡妳的影片，卡琳娜，很高興見到妳的繼父！對不起TikTok很多怪人都以為你們在約會。」

風波鬧大後卡琳娜在IG重新上傳這支影片，但在內文寫道，「一個無辜的TikTok短片造成網路上的撕裂、影片瘋傳到成為新聞頭條。」她向繼父道歉，因為意外帶給他太多不必要的關注，但「我要『教育』的那些認為影片不恰當的大眾」。卡琳娜解釋，這只是因為澳洲聖誕節很熱，全家人在泳池邊過節所以才穿泳衣，而且大家都很有幽默感，喜歡做一些蠢事來逗別人開心，這就是影片的所有內容。