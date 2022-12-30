妹子「開起重機」爆紅！值班一半工廠炸掉　受困火海活活燒死

▲妮瓦納是一名起重機操作員，22日值班時不幸葬身火窟。（圖／翻攝TikTok@captikus.krasz、instagram@nirwanaaa_55）



記者吳美依／綜合報導

印尼網紅妮瓦納（Nirwana Selle）是一名起重機操作員，經常在社群媒體分享工作日常，廣受粉絲喜愛。但是，她22日值班時遭遇冶煉爐爆炸意外，卻受困在高處無法撤離，最終不幸活活燒死。

綜合印尼媒體報導，這場悲劇22日發生在中蘇拉威西省（Sulteng）一座工廠。根據員工側錄畫面，冶煉爐爆炸瞬間，竄出灰黑濃煙，火勢一發不可收拾。在另一段影片中，妮瓦納受困的起重機操作室遭火勢淹沒，拍攝者絕望大喊，「我的天啊，那個人要被燒死了。」

▲妮瓦納經常在TikTok、Instagram分享工廠日常。（圖／翻攝instagram@nirwanaaa_55）

印尼警方28日證實，這場意外導致2名員工罹難，除了妮瓦娜之外，另一名受困死者名叫戴弗里（Defri Jonathan Day）。但他們目前尚未說明是否逮捕任何人。

妮瓦那的母親悲痛表示，儘管女兒沒有相關經驗，但一聽到可貴的工作機會，仍自告奮勇，毫不埋怨地邊做邊學，「她去那裡工作不是因為薪水高，而是真的很想在那裡上班，開始工作後才知道薪水多少。我的孩子真的是一名很認真的員工。」