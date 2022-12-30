魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」急送醫搶救

▲一名女童吃了市場的魚乾，險些喪命。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

泰國一名母親日前在臉書上透露，年僅2歲4個月的女兒吃了她在市場買的魚乾，出現脖子舌頭僵硬，甚至抽搐、口吐白沫的情況，被送到急診搶救，才得知女兒吃的魚乾中噴有殺蟲劑。

根據《泰國世界日報》報導，女童的母親在臉書發文表示，自己從生鮮市場買了魚乾回家，炸給女兒吃，「因為我自己的大意，差點害女兒丟了性命。」女兒吃下魚乾後，出現脖子、舌頭僵硬，甚至抽搐、口吐白沫的情況，隨後緊急送往醫院治療，檢查才得知女兒吃的魚乾中噴有殺蟲劑。

「熊貓實驗室醫生」臉書粉專隨後也發文指出，其實這樣的情況並非首次，有些攤販為了不讓昆蟲來啃食，會在魚乾上噴殺蟲劑，食品與藥品管理局也經常查出該名女童所遇到的化學品，食用或吸入會造成噁心、頭暈、胸悶、腹瀉、視力模糊等症狀，嚴重還會昏迷喪失意識、抽搐、呼吸困難，甚至休克，因此提醒民眾前往市場購買生鮮時，魚乾上通常會有蒼蠅，若是沒有就要懷疑噴了殺蟲劑。

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