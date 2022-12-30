澳洲自然美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝殘忍真相

▲2022國際自然景觀攝影獎出爐，圖為「海洋女神」。（圖／翻攝「Natural Landscape Photography Awards」）

記者張靖榕／綜合報導

重視「作品真實性」的國際《自然景觀攝影獎》（Natural Landscape Photography Awards）日前公布得獎名單，今年參賽者來自55國共1179名攝影師，參賽作品超過一萬張。其中「抽象與細節」類別，由澳洲攝影師的《海洋女神》贏得，不過她也表示會形成這樣的景觀，其實有其殘忍的地方。

柏盈頓（Mieke Boynton）在伯斯附近的鯊魚灣（Gutharraguda）拍下《海洋女神》作品，畫面中沙灘和海水交錯，中央彷彿一張人臉，2條黑線形成雙眼，白色的沙灘連起鼻樑，底部狀似下巴處的上面，則像是張著一張嘴。

柏盈頓說這張作品對她來說是一個意義重大的禮物，而除了海洋女神這麼美的象徵之外，她說其實還有更深層的意義，因為仔細一看，海洋女神的雙眼其實是輪胎痕構成的。

當地每年超過6000隻海龜來築巢，包括列為全球瀕危的綠蠵龜與赤蠵龜都會來到這裡，但人們卻常跑來騎乘沙灘車，輾過瀕危物種的家園，對他們的生命造成危險。

▲坎尼贏得空拍獎。（圖／翻攝「Natural Landscape Photography Awards」）

事實上今年共有4名澳洲攝影師分別贏得不同類別的獎項。另一名澳洲攝影師坎尼（Julie Kenny）的作品拿下空拍獎，作品中一棵倒在綠地上的樹，周圍線條由羊徑組成，讓她聯想起生命樹。

▲馬坎姆捕捉大自然美麗又危險的過程。（圖／翻攝「Natural Landscape Photography Awards」）

馬坎姆（Samuel Markham）的作品則贏得環境獎。他專心拍攝一棵從內部燃起熊熊火光的樹，畫面中木屑和灰燼紛飛，在鏡頭長曝下拉出一條條細密曲折的光線。他說在樹終於燒毀殆盡之前，曾不斷回去拍攝超過2個禮拜。

▲澳洲出現極似極光的現象。（圖／翻攝「Natural Landscape Photography Awards」）

本屆《自然景觀攝影獎》澳洲最後一個得獎的攝影師巴特勒（Marley Butler），他的作品也在澳洲拍攝。他說對於一個以極端惡劣氣候的國家而言，拍攝當晚是異常寧靜的一夜，他往對面的山頭拍去，銀河相當清晰，甚至能看到「船底座星雲」就在山峰之上。

畫面中的天空出現類似極光的壯麗美景，巴特勒說這是一種異常現象，氧原子釋放了綠色光向，遍布在天空。