南韓隧道大火5死37傷　「火焰黑煙追殺」蔓延超快原因出爐

記者趙蔡州／綜合報導

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路一處隔音隧道29日發生火災，一度多達44輛車受困，目前已造成5人死亡37人受傷。至於為何火勢會迅速蔓延，南韓當局調查後發現，主要是隧道的隔音牆材料使用大量較易燃的壓克力（PMMA），導致火勢沿隔音牆快速擴散。

根據《韓聯社》報導，事件發生在當地時間29日下午1時50分許，京畿道果川市京仁第二高速公路一處隔音隧道路段突然發生火災，現場一度傳出是垃圾車與巴士相撞後起火，不過南韓警方後續修正為一輛垃圾車（回收車）因引擎過熱自燃釀禍。

火焰從垃圾車轉移到隔音牆後，立刻沿著隔音牆快速擴散，同時冒出大量濃煙。南韓消防局前後出動190名人、55輛消防車，歷經3個小時搶救，於29日下午4點多撲滅火勢，事件共造成5人死亡37人受傷，死者大多是來不及逃跑，被快速蔓延的火焰及濃煙吞噬，倒臥在車內或車輛周圍。

一名事件倖存者描述當下的情況，「我開進隧道幾十公尺左右，黑煙不是慢慢飄來，而是像跑百米選手一樣衝過來，以驚人的速度一下子襲來」、「災難真的來得太突然，人們驚慌失措，全部人直接丟下車輛向後逃跑，也有人倒車，逃出了隧道。」

▲南韓京畿道果川市京仁第二高速公路一處隔音隧道發生嚴重火災，造成5死37傷。（圖／翻攝自推特）

至於為何火勢會迅速蔓延，南韓當局調查後發現，這座隔音隧道2017年8月完工，其中隔音牆材料使用了大量較易燃的壓克力（PMMA），而非先進國家常用的標準鋼化玻璃，原因是壓克力透明且施工方便，成本也比鋼化玻璃更便宜。

南韓全州市又石大學消防救災系教授孔河表示，壓克力成本比鋼化玻璃便宜，加上重量較輕，運輸與施工都方便，所以經常被用來興建隔音牆或隧道，缺點就是相對易燃，且燃燒後會釋放大量有毒氣體。

報導指出，壓克力（PMMA）燃點為攝氏280度，另一種常見的隔音材質聚碳酸酯（PC）燃點則為450度，儘管PMMA與PC比一般的塑膠材質更耐熱，卻並非完全不燃，一旦長時間承受高溫或高熱，也會起火燃燒。