迎接中國旅遊大軍！泰國政府有意「提供旅客免費疫苗」

▲泰國政府有意提供疫苗讓入境旅客免費接種。（示意圖／記者彭懷玉攝，下同）

文／中央社

中國宣布明年1月8日起有序恢復出境旅遊後，據泰媒報導，為迎接中國旅遊大軍回歸，泰國觀光暨體育部有意提供COVID-19疫苗加強劑，讓入境旅客和旅遊業者能免費接種。

曼谷郵報（Bangkok Post）29日報導，泰國觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）說，為入境旅客和旅遊業者提供加強劑是個划算的投資，因為目前疫苗價格下降，每劑只需數百泰銖。

他說，如果一名遊客平均在泰國消費4萬泰銖（約新台幣3.6萬元），政府從中收取7%的增值稅，其價值將超過疫苗價格。

皮帕表示，觀光暨體育部將與泰國旅遊局和公共衛生部探討這個提議的可行性。如果獲得政府批准，將撥款給公共衛生部購買疫苗，並要求在第一批中國遊客抵達前，為泰國的旅遊從業人員準備加強劑。

報導引述普吉島旅遊協會顧問主席普密吉提（Bhumikitti Ruktaengam）表示，第一批中國遊客預計將在明年第一季末抵達泰國。在旅遊業復甦前，普吉島需要解決某些問題，例如水療中心、酒店、航空公司和移民辦公室的勞力短缺。

普密吉提指出，目前普吉島大約60%的私人企業已恢復營業。如果中國遊客回歸，還有20%的企業可以重新營業。

陸媒網易旅遊報導，泰國考慮為入境旅客免費接種疫苗加強劑的消息出現後，旅遊網站「攜程」平台上泰國各個熱門旅遊目的地搜索量大增230%。目前中國國內對應的泰國領館、簽證中心已完全開放，旅遊、探親、商務等各類型業務均可正常辦理。