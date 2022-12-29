南韓隧道大火原因曝！「44輛車受困」5死37傷　總統下令徹底搜救

▲ 果川市京仁第二高速公路隔音隧道發生嚴重火災。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

南韓京仁第二高速公路一處隔音隧道路段發生大火，一度有多達44輛車受困，已知造成5人死亡及37人輕重傷，起初傳出火災起因是巴士及貨車在隧道內發生車禍，但據警方說明，是一輛回收車發生事故導致，疑似因引擎過熱起火，火勢蔓延導致悲劇，總統尹錫悅已下令徹底搜救。

京畿道果川市葛峴洞京仁第二高速公路（제2경인고속도로）靠近北義王交流道（북의왕IC）的隔音隧道路段29日下午約1時49分（台灣中午12時49分）發生大火，至少造成5人死亡，37人受傷。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅29日下午聽取意外相關報告，已下令行政安全部及保健福祉部部長，徹底搜索事發現場，以避免傷亡進一步擴大，並確保為獲救的民眾提供萬全的醫療措施。他要求徹底分析事發原因，研擬對策以防類似事故重演，同時下令國土交通部部長等官員，針對隔音隧道等類似設施進行緊急安檢。

這起火災原因起初被指為一輛巴士和貨車相撞，貨車起火後火勢蔓延至整條隧道。但警方相關人士向SBS透露，是一輛貨車單獨發生意外，「一輛回收車自己發生事故，推測是引擎過熱起火」，接著火勢朝隧道方向延燒。

▲ 火勢經過約1.5小時後受到控制。（圖／CFP）

稍早一度傳出有6人死亡，但其中1人重複統計，現已下修至5人，部分是在車內被發現；37名傷者中有3人受到臉部燒燙傷等嚴重傷勢，其餘34人則是因吸入濃煙等受到輕傷；因火勢受困隧道內的汽車則有44輛。

消防當局下午約1時50分接獲通報，出動190名人力及55輛消防車，約3時18分控制住火勢。警方則動員242名人力，投入搜救及確認傷亡者身份。警消預計待火勢完全撲滅後調查確切起火原因及損失規模