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比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

中國大陸即將開放民眾出境旅遊，令各國嚴陣以待。（示意圖／報系資料照）

▲大陸即將開放民眾出境旅遊，令各國嚴陣以待。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國大陸將在明（2023）年1月8日放寬出入境限制，讓各國繃緊神經，其中義大利昨（28）日公布米蘭─馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）有近半數來自大陸的旅客「篩檢陽性」，迫使義國緊急宣布全面採檢陸客，成為歐洲第一個採取該措施國家，也讓其他國家可能啟用更謹慎的入境措施。

日本

所有來自中國大陸旅客，自12月30日起入境時須進行病毒檢測，且「過去7天曾到大陸者」也涵蓋在內。如檢測為陽性者須入住隔離7天，無症狀者隔離5天。所有陽性者都要進行病毒基因定序。

此外，中國大陸、香港、澳門的直達班機僅限起降東京成田、羽田、關西、中部等4座機場，航空公司更不能增班。不過，若香港班機上無旅客在7天內到過大陸，可正常降落於札幌、福岡、沖繩等地，且香港公司航班仍可從日本各機場載客返港。

南韓

南韓自本月16日將中國大陸列入檢疫查驗重點國家」名單後，已在仁川國際機場對感染風險較高、需集中管理者進行加強篩檢，如體溫超過37.5度者即視為有症狀患者，而重點檢疫對象的標準則是降至體溫37.3度者，且陸客體溫若超過37.3度，本人及同行者都須接受PCR檢測。

北韓

北韓暫時全面禁止中國大陸民眾入境，且包含北韓公民在內的所有近期入境者，須進行30天隔離。

菲律賓

僅表示對陸客「非常謹慎」，與「可能」對來自中國大陸旅客進行病毒檢測，但不會完全禁止陸客入境。

馬來西亞

推出6項新規：提升疫苗追加劑覆蓋率、實施數位化管理、確保新冠評估中心能處理大量電話、增加各大醫院的抗病毒藥物數量與可取得性、監控類流感與嚴重急性呼吸道感染疾病，觀察社區傳播與進行基因定序、推動大馬國家健康議程。

印度

來自中國大陸、日本、南韓、香港、泰國旅客，落地時須接受PCR檢測才能入境，如有症狀或檢測陽性者則要進行隔離。

美國

來自中國大陸、香港、澳門的2歲以上旅客，自2023年1月5日起須出示48小時內陰性證明才能入境，搭機10天前確診者則須出示康復證明，另檢測方式為PCR或抗原快篩。

值得注意的是，該規範的適用對象不分國籍及接種程度，亦通用從第三地入境的大陸航班旅客，與在美國短暫停留的轉機者，還有過去10天到過中國大陸，經由南韓仁川機場、多倫多皮爾遜國際機場、溫哥華國際機場轉機前往美國的旅客。美國CDC更要求航空公司，在旅客登機前，先確認乘客是否持有陰性證明或康復證明，否則拒絕登機。

英國、德國、法國、澳洲、紐西蘭

5國暫時不啟動對陸客的入境限制措施，但表示會密切觀察狀況，僅英國在義大利宣布全面篩檢陸客，考慮提高入境限制，不過並未透露更多具體內容。

此外，澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）指出，目前流行於大陸的病毒株早已在澳洲盛行過，且該國已達成高度的混合免疫（hybrid immunity），認為陸客不會對澳洲造成太大問題。紐西蘭旅遊業者則預期，要到明年夏天才能看到陸客大量回歸，在此之前的陸客數量，仍受到來回班機班次的限制。

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