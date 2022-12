男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

▲男友才剛死亡,又傳出少女被棄屍在垃圾桶中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州16歲少女塔亞娜(Tayanna Manuel)聖誕節隔天,被人發現陳屍在垃圾桶中,而她的男友3天前才在一槍擊事件中喪生,家人懷疑2起案件可能有關連,希望警方能朝此方向調查。

丹佛警方表示,警方26日上午在丹佛市郊區Gateway-Green Valley Ranch一個垃圾箱中發現一具女屍,後來在家人指認下,確認死者為16歲少女塔亞娜。由於少女陳屍地點與其男友被槍殺的地點十分接近,家屬懷疑2起案件可能有關。

家屬表示,當他們得知塔亞娜男友23日死亡的消息,就很擔心去找男友的塔亞娜安危,然而卻一直沒有她的消息,聖誕節期間家人也一直四處尋找她的下落,沒想到聖誕節後被通知找到屍體。

媽媽潘蜜拉(Pamela)控訴,警方沒有重視女兒命案,一直到現在都不認為2起案件有關,所以他們只好尋求其他團體的協助。警方目前則找到一輛染血的可疑車輛,懷疑可能與塔亞娜的死亡有關,案件正在追查中。

The mother and two sisters of Tayanna Manuel spoke about who she was and the frustration surrounding the initial stages of the investigation. https://t.co/8dddNIpfDn