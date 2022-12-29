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男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

▲▼垃圾桶,垃圾箱,垃圾。（示意圖／達志影像）

▲男友才剛死亡，又傳出少女被棄屍在垃圾桶中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州16歲少女塔亞娜(Tayanna Manuel)聖誕節隔天，被人發現陳屍在垃圾桶中，而她的男友3天前才在一槍擊事件中喪生，家人懷疑2起案件可能有關連，希望警方能朝此方向調查。

丹佛警方表示，警方26日上午在丹佛市郊區Gateway-Green Valley Ranch一個垃圾箱中發現一具女屍，後來在家人指認下，確認死者為16歲少女塔亞娜。由於少女陳屍地點與其男友被槍殺的地點十分接近，家屬懷疑2起案件可能有關。

家屬表示，當他們得知塔亞娜男友23日死亡的消息，就很擔心去找男友的塔亞娜安危，然而卻一直沒有她的消息，聖誕節期間家人也一直四處尋找她的下落，沒想到聖誕節後被通知找到屍體。

媽媽潘蜜拉(Pamela)控訴，警方沒有重視女兒命案，一直到現在都不認為2起案件有關，所以他們只好尋求其他團體的協助。警方目前則找到一輛染血的可疑車輛，懷疑可能與塔亞娜的死亡有關，案件正在追查中。

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