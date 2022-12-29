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藥師喊價普拿疼一盒1500元！王必勝批「圖利、貪心」

▲▼12/5中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲藥師喊價普拿疼一盒1500元！王必勝批「圖利、貪心」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

藥師喊價普拿疼一盒1500元，今（29）日發表道歉聲明，藥師公會依然決議將該名藥師送往藥師懲戒委員會，並向公平交易委員會檢舉。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，自己覺得該做法很不妥，若無缺藥問題卻哄抬價格，「就是圖利、貪心」，對醫事人員信譽打擊很大。

雖然洪姓藥師已發表道歉聲明，表示告知消費者有台商欲包六百盒普拿疼是行銷話術，「目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以十倍價格購買」，也願意為個人用詞不當造成誤會致歉，但藥師公會依然秉持「決不輕放」態度，另祭出兩大應對措施。

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藥師公會理事長黃金舜表示，在理事長任內從未發現這麼惡劣行為，「我也一再重申，若社區藥局有這種行為，藥師公會不會偏袒，一定會做做嚴厲處置。」

黃金舜提到，從昨天新聞媒體公布的錄音檔中，藥師哄抬物事證確鑿，且將一盒150元的普拿疼喊到1500元，價差達10倍。藥師公會今日上午已緊急召開常務會議，決議將該名藥師送到公平交易委員會進行最嚴厲懲處，並蒐集相關資料，把該名藥師送到藥師懲戒委員會，最嚴重可廢除藥師執照。藥師公會也會要求地方公會持續對社區藥局了解，杜絕類似情況發生。

王必勝下午在指揮中心會後接受媒體堵訪時也表示，目前台北市消保處已介入處理，看藥師抬價行為是否違規。他也提到，若因市場供需產生問題，這是國家責任，指揮中心會介入處理，但若無問題卻進行價格哄抬，就是圖利、貪心，會對醫事人員信譽造成很大打擊。

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