柬埔寨賭場大火19死53傷　受困火海「跳樓逃生」恐怖現場曝光

▲柬埔寨鑽石城賭場大飯店28日深夜發生大火。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨一間賭場28日深夜發生大火，猛烈火勢延燒至29日上午，多人受困火場，還有人從樓頂跳下逃生，迄今造成19人死亡、53人受傷，死者包括泰國賭客。目前火勢已受控，現場搜救持續進行中，但死亡人數可能進一步攀升。

綜合柬中時報、CNN報導，這起火災事件發生在柬埔寨西北城鎮巴比（Poipet）的鑽石城賭場大飯店（Grand Diamond City Hotel and Casino），接近泰國邊境，當地28日深夜11時30分左右，賭場飯店建築群燃起熊熊烈焰。

依據火災發生當下的影片及照片，有人在濃煙中蜷縮著等待救援，也有人從樓頂跳下逃生。警方證實，賭場職員人數約400人，至於大火發生當下，有多人受困。

Aranyaprathet救援基金會的彼拉潘（Peerapan Srisakorn）透露，他看到有人從燃燒中的建築物上跳下，「有2人撞地後立即死亡，約4至5人摔斷腿」，在大樓內至少見到9具屍體，「有些人跑到屋頂上，以為柬埔寨可能會出動大型機具趕來救援，但沒有」。他懷疑，起火點可能是在低樓層的餐廳，接著蔓延至大樓其他地方。

火災發生後，消防單位出動300名人力救火，國家救災委員會出動直升機，從金邊飛往巴比支援救災，就連泰國救援團隊也趕來幫忙。直到29日上午，火勢基本上已受控，現場搜救持續進行中。

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