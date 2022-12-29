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日本入境政策急轉彎 ！　重新開放「港澳航班」飛北海道、沖繩

▲▼新千歲機場國內線塞爆旅客。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府宣布，如果港澳航班上沒有7天內到過中國大陸的旅客，即可降落於4個限定機場以外的機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

隨著中國大陸宣布2023年1月8日將全面解除入境限制，各國都不敢大意，日本更要求30日起所有來自中國的旅客入境時都須接受檢測，同時限制中國航班只能從4個機場入境，引發不滿。不過日本政府29日宣布，政策急轉彎，只要是班機上沒有7天內到過中國大陸的旅客，那麼來自港澳的航班就可以從新千歲、那霸以及福岡機場入境。

根據《沖繩時報》報導，日本政府27日宣布，所有來自中國大陸、香港、澳門的航班自30日起，僅能從成田、羽田、關西以及名古屋機場入境。然而年底正逢旅遊旺季，許多飛往札幌、那霸以及福岡機場的航班因此面臨取消命運，引發當地旅遊業者反彈。

有不少港澳遊客更因此假期泡湯，根據《明報》報導，有香港旅客是在23日前往福岡旅行，然而卻因為政策臨時改變，導致航班遭到取消，他們只能全家搭乘新幹線到大阪，再到關西機場查看是否可以候補上飛機返國。根據香港旅行社數據指出，目前至少有600多名香港團客在北海道、九州以及沖繩旅遊，但因航班被取消，因此回不了家。

受到各方抗議，日本政府29日宣布將會開放港澳航班從其他機場入境，然而短時間內連兩變的政策也不免讓旅客感到困惑。

日本駐中國大使館官網指出，香港與澳門直飛日本的航班中，如果全班機皆無7天內到過中國大陸境內的旅客，即可以從北海道新千歲機場、福岡機場、沖繩那霸機場入境。

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