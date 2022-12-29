尹錫悅：北韓無人機侵領空無法容忍　該做好「戰爭準備」

▲南韓總統尹錫悅29日針對北韓無人機事件發出強烈警告。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓5架無人機日前進入南韓領空，南韓總統尹錫悅今（29）日表示，無人機侵犯領空是絕對不能容忍的事件，「要讓北韓明白挑釁必須付出嚴重的代價。」他還指出，除了重新檢討對所有飛行物體的整體應對系統外，有必要全面研究軍隊戰力強化計畫，「為了和平，必須做好壓倒性優勢的戰爭準備。」

根據韓聯社報導，南韓總統室副發言人在書面聲明中提到，尹錫悅29日上午訪問大田國防科學研究所（ADD）時做出上述警告，「對於侵犯我們自由的行為，只有堅定的懲戒和報復才能遏制挑釁，無論對方擁核或任何大規模殺傷性武器，都要向經常發出挑釁的人傳達明確訊息，絕不能害怕或猶豫。」

尹錫悅指出，除了針對北韓無人機，還要重新研究侵犯韓國領空的所有飛行物體的整體應對體系，迅速改善不足之處，另外為了應對意圖強化不對稱戰力的北韓，也有必要全面重新研究戰力強化計畫，韓國軍隊必須成為讓敵方不敢侵犯、給國民帶來堅定信心的強軍。

▲北韓今年飛彈、砲彈發射數量破紀錄，年底又派無人機侵擾南韓。圖為北韓領導人金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前合照。（圖／路透）

尹錫悅強調，為了獲取和平，必須做好壓倒性優勢的戰爭準備，「要切實認知到，偽裝的和平不僅無法維持安保，就連基礎也會一併崩潰。」尹錫悅今天在ADD的行程中，聽取了針對北韓無人機威脅的監視、偵察攔截系統等韓國武器系統開發現況的報告，也參觀無人機與導彈研究大樓。

同日出席活動的軍方高層有國防部長李鐘燮、陸海空軍的參謀總長與海軍陸戰隊司令官。政府官員則有防衛事業廳長嚴東煥、國家安保室長金聖翰、安保室次長等人。ADD南韓國防部下屬研究機構，負責武器與國防科學技術的調查、研究、開發與試驗等。