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炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊　民眾狂撥雪救命

記者葉睿涵／綜合報導

北美遭「畢生僅見」等級的恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」轟炸，美國多地被恐怖冰封，近2.5億人生活受影響，就連野生動物也難以求生。最近推特流出一段影片，當地有一頭鹿因天氣過於寒冷，被凍在路旁無法動彈，最後在路人的協助下，才終於脫困。

從現場畫面可見，當路人發現這頭被冰雪封印住的鹿時，牠正一動不動地站在原地，看起來就像是凍死了一樣。不過，當網友走進後一看，才發現這頭鹿其實還活著，只是牠的雙眼、耳朵、嘴和臀部，全都早已被冰塊凍住，讓牠非常驚恐。

▲▼北美疑似有一頭鹿因天氣過於寒冷，被凍在路旁無法動彈，最後在路人的協助下，才終於脫困。（圖／翻攝自推特）

▲北美疑似有一頭鹿因天氣過於寒冷，被凍在路旁無法動彈，最後在路人的協助下，才終於脫困。（圖／翻攝自推特）

於是，這幾名善心人士立刻停下腳步，協助牠拔掉鹿頭上的冰塊，讓小鹿從被冰封的痛苦中解脫，而被解救的鹿也立刻恢復了生機，活蹦亂跳地離開了。

美國國家氣象局形容，這場已對數億人構成影響到風暴，是「一代人也難預見一次」的極端天候，任職於CBS水牛城分台的氣象學家保羅（Don Paul）也表示，他在當地生活了快40年，從未見過這樣的氣旋，還形容這場風暴「根本是怪獸」。

不過有推特網友指出，這支影片是去年12月在哈薩克所攝，並非此次北美洲冬季風暴的現場畫面。

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