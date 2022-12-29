陸客最想去日本！「出國旅遊」搜尋量飆3年新高　專家：熱潮在後頭

▲陸客自2023年1月8日後即可出境旅遊。圖為中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，於27日出現在北京首都國際機場的旅客。（圖／路透）

文／中央社台北29日電

中國在感染海嘯下宣布將開國門，多國祭出採檢令；另專家認為受COVID-19疫情及經濟不佳影響，許多中國民眾對出國觀光暫持觀望，往返中國大陸的航班最快明年5月才會強勁反彈。

中國政府近日宣布自明年1月8日起入境旅客抵達後不再需要隔離，結束了近3年的防疫政策。重新開放邊境消息一出，據大型旅遊網站Trip.com Group資訊，出國旅遊的搜索量飆升至3年來的新高，其中以日本、泰國、韓國為搜索量增長最快的海外目的地。

國際旅遊業界期盼中國遊客的重臨，但在新變種病毒及疫情輸入隱憂下，包括美國、日本、義大利等國家對中國旅客採取採檢規定，其中美國指所有自中國搭機抵美的旅客，一律須出示搭機前兩日內的陰性證明要求。

▲中國大型旅遊網站數據顯示，出發至日本旅遊的搜尋量暴增最快。（圖／記者蔡玟君攝）

香港網路媒體01報導，雖然不少國家的旅遊業人士正熱切期盼重新迎來大批中國遊客，但據中國航班訊息追蹤服務提供商「非常准」預計，往返中國的航班最快要等到明年5月1日勞動節後才會強勁反彈，目前往返中國的國際航班僅為疫情前水平的8%。

中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏估計，2024年以前，國際旅遊不會恢復至疫情前的水平。

劉思敏指出，中國目前新一波的疫情影響了許多人的旅遊計畫，除了包括日本在內的部分國家已經宣布從中國出發的旅客必須在抵達時出示檢測陰性證明，另一個困擾許多人的問題則是金錢，「因疫情下內地許多人失業或收入減少，需要時間才能重拾信心」。

▲專家認為，由於各國設下旅行限制、中國民眾收入降低等原因，短時間內應該不會出現陸客蜂擁海外觀光地的景象。圖為旅客27日在北京首都國際機場等候行李。（圖／路透）

近期，國際管理咨詢公司奧緯（Oliver Wyman）的一項消費者研究也指出，在宣布放寬旅行限制前，接受問卷調查的過半數中國民眾說，國門開放後將會等待數月到一年的時間才會再次出國旅遊。可以預期，想要再次見到昔日在世界各地不斷「爆買」的中國旅客，可能要再等一段時間。