慎入！遊戲玩18年後粉絲嚇爆　《戰慄時空2》角色竟是「真人屍體」

▲18年前推出的射擊類電玩遊戲《戰慄時空2》（Half-Life 2）裡頭竟然有「真人屍體」。（圖／翻攝自YouTube／Richter Overtime）

記者張寧倢／編譯

美國Valve公司18年前推出的PC射擊遊戲《戰慄時空2》（Half-Life 2）當時是備受期盼的續作，耗時5年研究開發，問世後廣獲玩家好評，不過近來有電玩粉絲發現一個「毛骨悚然的真相」，原來遊戲中屍體不是虛擬畫面，而是由「真的」人類遺體的臉部照片移花接木而成，難怪既恐怖又逼真。

綜合「The Gamer」等外媒報導，Valve軟體公司2004年發售的PC射擊遊戲《戰慄時空2》，耗時5年砸重金開發，首次使用自行研發的全新Source引擎，創造了逼真的3D環境。但18年後，美國網路論壇Reddit「eyeblech看版」上有網友分享了幾張從法醫醫學教科書上看到的屍體照片，文章底下有電玩粉絲留言說，「嘿，第一張是《戰慄時空2》裡面的Corpse01。」

▲《戰慄時空2》遊戲模組中一個編號Corpse01的角色模型是由真正的屍體移花接木而成，並非完全虛擬。（圖／翻攝自YouTube／Richter Overtime）

粉絲說的「Corpse01.mdl」其實就是Source引擎遊戲模組裡的屍體角色模型，是一個穿著染血襯衫、鐵灰牛仔褲的男性。YouTube頻道「Richter Overtime」將Reddit網友拋出的線索拼湊在一起，最後上傳影片證明《戰慄時空2》這個模型的臉部圖像就是從法醫燒傷遺體照中複製、修改而成的，唯一的不同在於電玩中的屍體把實際照片的眼睛大致消除了。

Did you know?



"corpse01.mdl" from Half-Life 2 and GMod is textured using real photos of a dead, burnt body



The original picture is from a medical book, and will be in the replies (NSFW warning) pic.twitter.com/iDe3Ia65Id — Richter Overtime (@richterovertime) December 19, 2022

消息一出許多《戰慄時空2》的粉絲都嚇壞了，因為他們沒有想到，過去將近20年，在遊戲中竟然看到的是一具真的屍體。但在設計有關喪屍、亡靈等遊戲時這樣的方式相當具有爭議，先前也有報導指，格鬥遊戲《真人快打11》的一名開發者為了遊戲研究屠殺動物與現實血腥，最後罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。而據「The Gamer」報導，開發商目前已刪除了這個角色模型。