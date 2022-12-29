聖誕節出海墜船！漁夫海上漂流4小時　緊抓巨大浮標2天奇蹟獲救

▲男在低溫海上待了2天奇蹟獲救。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西43歲漁夫索拉斯(David Soares)聖誕節出海釣魚時不小心墜船，他在海中漂流4個多小時，後來好不容易發現浮標，趕緊爬到浮標上待了整整2天，最後終於獲救。

身為漁夫的索拉夫，聖誕節當天在聖若昂達巴拉(São João da Barra) Atafona海灘外獨自釣魚時，由於海浪太大不小心從船上掉下來，他雖然試圖游回海上，但是一直被強勁的水流拖走，「對我來說，前10分鐘是最辛苦的，因為我拼命想要游回船上，可是沒有辦法」。

索拉夫為了尋找海岸線，拼命在海中游泳，然而卻都一無所獲，後來為了節省力氣，他把身上沉重的衣物脫掉，開始在海上漂流，4小時後順利漂到一個巨大浮標附近，後來便一直待在浮標上等待。

索拉夫表示，在浮標上等待時，他一度擔心自己有可能會這樣凍死，幸好2天後順利被經過船隻發現，有脫水症狀的他後來被緊急送醫，但一天後便立即回到海上工作。