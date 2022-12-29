快訊／推特全球大當機　用戶無法登入

▲推特故障無法登入。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

社群平台推特（twitter）全球大當機，各地用戶反映無法登入，試圖登入的用戶回報收到錯誤訊息。路透報導，依據監測網站Downdetector數據，至少超過1萬名用戶受到影響。

Downdetector網站表示，截至美東28日晚間7時40分（台灣29日上午8時40分），光是美國就有上萬名用戶回報登入有問題，開啟推特網站後會跳出「錯誤」的訊息，內容為「發生錯誤，但別擔心—這不是你的錯。我們再試一次吧」，下方出現重新整理與登出兩個選項。另外，也有部分網友抱怨推特跳出通知的功能故障。

衛報指出，大多數遇到無法登入的狀況發生在使用桌機的時候，部分用戶可正常使用手機app版本的推特。

今年10月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）才剛完成推特收購案，入主推特後擔任推特執行長，大刀闊斧推動改革，引起許多不滿批評。就在12月，馬斯克利用推特發起投票，針對是否該辭去執行長職務進行調查，結果有超過千萬人認為他應該下台，他月中也首度提及將辭去推特執行長職務，「我一找到笨到能接下這份工作的人，就會辭去CEO職務！」

▼特斯拉執行長馬斯克才剛收購推特。（圖／路透）