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爸媽遇死亡車禍！3童「困30°C車內」伴屍2天　5歲姊1動作救了大家

▲▼澳洲一對父母遭遇車禍後當場死亡，留下3名孩童受困車內。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲一對父母遭遇車禍後當場死亡，留下3名孩童受困車內，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一對夫妻在聖誕節遭遇恐怖車禍後當場死亡，留下3名孩童受困車中伴屍2天。當警方接獲報案展開搜尋時，卻發現奇蹟存活的3名孩童居然已自行脫困，而其中的幕後功臣竟是一名年僅5歲的小女孩。

據《衛報》報導，西澳28歲男子傑克（Jake Day）在25日凌晨，開車載著25歲的妻子辛蒂（Cindy Braddock），還有5歲的女兒、2歲的兒子，以及未滿1歲的小嬰兒，從諾瑟姆（Northam）啟程前往康迪寧（Kondinin）的親戚家過聖誕。豈料，親戚等了許久，卻一直沒收到傑克一家的消息，於是立即通報警方。

警方趕到現場時已是27日的中午。他們發現傑克駕駛的四輪轎車，在康迪寧附近約10公里處衝出馬路後翻車，導致前座的傑克與辛蒂當場死亡，3名小孩卻奇蹟倖存。不過，由於沒有大人的照料，這3名幼童一直被困在攝氏30度高溫的車內長達55小時，沒有任何人發現他們，更遑論出手協助他們脫困。

▲▼澳洲一對父母遭遇車禍後當場死亡，留下3名孩童受困車內。（圖／翻攝自推特）

傑克的表弟透露，這幾名小孩之所以能存活下來，其中一個重要因素是因為他們成功自行脫困，而其中的幕後功臣正是傑克年僅5歲的女兒。原來，小女孩在車禍發生後，就自己從車上走了下來，替不到1歲的弟弟解開安全椅的安全帶，並帶著弟弟站在車外等候救援，而受傷的2歲男孩則被姊姊留在了車內。

據悉，小女孩的這個決定挽救了2個弟弟的性命，也讓警方可以快速找到他們，「如果不是小女孩，可能她1歲的弟弟已經不在了，沒有人知道他們到底經歷了什麼」。這3名幼童被發現時有嚴重脫水的症狀，因此警方緊急將他們送到珀斯兒童醫院接受治療，目前情況穩定。

3名幼童在高速公路附近待了2天，卻始終沒被人發現的事蹟傳開後，在澳洲掀起了不小的輿論。有數名議員公開對這起悲劇表示驚訝，也為3名孩童能幸運存活感到慶幸。有善心人士為他們成立了一個眾籌計劃，截至目前已募得6000澳元（約新台幣12萬元）。

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