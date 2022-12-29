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聲援示威同胞！伊朗西洋棋正妹選手「拒戴頭巾」　回國恐遭殃

▲▼伊朗西洋棋女選手哈德（Sara Khadem）。（圖／路透）

▲伊朗西洋棋女選手哈德最近參賽時未戴頭巾，外界擔憂她回國後恐遭懲罰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界西洋棋總會（FIDE）舉辦的「快棋暨超快棋錦標賽」近日正在哈薩克阿拉木圖（Almaty）進行，來自伊朗的女選手哈德（Sara Khadem）卻在比賽現場被目擊沒戴頭巾，疑似在聲援國內的反政府示威，引發外界擔憂，哈德返國後恐遭伊朗政府對付。

據路透社報導，伊朗女選手哈德25日在阿拉木圖參加「快棋暨超快棋錦標賽」時，被伊朗Khabarvarzeshi和Etemad兩家媒體直擊，她參賽時未戴頭巾，並將她披頭散髮的照片刊登在了26日的報導中。

伊朗法律對女性著裝有著嚴格規定，明訂女性在公開場合必須包好頭巾，因此哈德的行為明顯已違反伊朗法律。Khabarvarzeshi還在報導中發布了另一張哈德戴著頭巾下棋的照片，雖然文內並未說明此照是否為同一場活動所攝，但報導似乎給出了暗示，哈德此舉是在聲援國內的反政府示威。

今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威，隨後不少女性選手在國際參賽時拒戴頭巾，表達對政府的不滿。

全名為卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）的哈德，生於1997年，是國際棋聯世界排名第804的西洋棋手，而她也是最新一名未在比賽中戴頭巾的伊朗女性選手，讓外界擔憂，她可能在回國後遭伊朗政府懲罰。哈德至今並未在Instagram發布對比賽或報導的評論，也未對路透社的置評請求作出回應。

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