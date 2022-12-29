最怪足球賽！踢到一半「球員集體躺平」放棄防守　詭異畫面瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界盃足球賽場場刺激精彩，南非日前卻上演一場十分另類的比賽，領先的隊伍踢到一半竟集體躺平，悠哉倒地放棄防守，讓落後的隊伍輕鬆破門，影片在網路上瘋傳後引起熱議，甚至引來網友批評「不專業」，不過這其實是當地球賽的一種傳統。

▲ 球賽踢到一半一方隊伍突然躺平。（圖／翻攝自推特）

當地《SowetanLIVE》報導，這是南非業餘足球聯賽Philly’s Games其中一場賽事，下半場結束前，穿著紅白球衣的Isithembiso FC隊以3:0大幅領先藍色球衣的Phanda Phanda隊，但比賽進行到約90分鐘，進入傷停補時，領先隊伍持球的球員竟突然倒地躺平，一副悠哉將手枕在頭後，隊友也一個個跟進，於是球就這麼跑到對手腳下。

這時Isithembiso FC隊只剩門將沒有躺下，而Phanda Phanda隊球員在無人防守之下直直向球門攻進，輕鬆破門追回1分，不過雙方球員都忍俊不禁，臉上充滿笑容。球賽下半場以3:1結束，終場比分合計6:2，由Phanda Phanda隊吞敗，獲勝的Isithembiso FC隊則成功踢進8強。

賽後球員集體躺平放水的畫面在社群媒體上吸引近百萬人關注，有人覺得很有趣，也有人指責球員不專業。不過當地媒體指出，這其實是南非街頭足球賽的傳統，目的是向聯賽創辦人致敬，因為他希望所有人都能享受足球，因此確定贏球的隊伍都會像這樣放棄防守，給對手一顆「安慰球」，娛樂效果十足。