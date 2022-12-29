年末夜空很熱鬧！太陽系「所有行星」同時高掛　一路持續到這天

▲太陽系行星將在年底前同時出現在夜空中，是難得一見的天文現象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

2022年即將邁入尾聲，太陽系行星在年底前「大團圓」齊聚夜空。英國《衛報》報導，格林威治標準時間（GMT）周三（28日）晚間，八大行星之間的距離僅1.5度，可以在夜空中同時觀測到所有行星，而且這難得的天文景象將一路持續到年底最後一天。

據英國《衛報》報導，從現在到年底前的夜空相當熱鬧，因為太陽系的每顆行星將以可觀測到的狀態下出現在夜空中。從北半球用肉眼就能看到金星、水星、土星、木星和火星，從西南方地平線開始向東移動。而夜空中位處於火星和木星之間的天王星，以及土星和木星之間的海王星則需要使用望遠鏡才能看見。

格林威治標準時間28日晚間，八大行星距離僅1.5度，到29日晚間9時（台灣時間30日清晨5時）將是行星之間距離最近的時刻。報導指出，在夜空西方的低處就能觀測到這些行星，估計能看到最清晰的時間是在日落後的30分鐘左右，而金星出現大約40分鐘後就會落下，直到年底前的每晚都維持如此。

義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）表示，「我們在日落後可以一眼就看到太陽系所有行星，雖然這種情況偶爾會發生，但這景象總是令人驚嘆。」報導指出，在肉眼觀測的情況下，位於天空中偏亮面位置的水星是最難發現的，不過，可以藉由附近更亮的金星來找到它。而高掛在南方天空中的木星比其他星星更亮，在午夜前都能看到，另外，發出偏紅光的火星則是一整晚都能看見。

過了年底之後，還有「象限儀座流星雨」。據臺北市立天文科學教育館資訊，年度三大流星群之首的象限儀座流星雨即將在1月4日凌晨達到極大，估計每小時天頂數量約110。但在月光的影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右，仍相當於中型流星雨的程度。且當晚還有「火星合月」天象，在4日3時30分火星落下前，能觀測兩大星體相對位置的明顯變化。