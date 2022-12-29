　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年末夜空很熱鬧！太陽系「所有行星」同時高掛　一路持續到這天

▲▼太陽系。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲太陽系行星將在年底前同時出現在夜空中，是難得一見的天文現象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

2022年即將邁入尾聲，太陽系行星在年底前「大團圓」齊聚夜空。英國《衛報》報導，格林威治標準時間（GMT）周三（28日）晚間，八大行星之間的距離僅1.5度，可以在夜空中同時觀測到所有行星，而且這難得的天文景象將一路持續到年底最後一天。

據英國《衛報》報導，從現在到年底前的夜空相當熱鬧，因為太陽系的每顆行星將以可觀測到的狀態下出現在夜空中。從北半球用肉眼就能看到金星、水星、土星、木星和火星，從西南方地平線開始向東移動。而夜空中位處於火星和木星之間的天王星，以及土星和木星之間的海王星則需要使用望遠鏡才能看見。

格林威治標準時間28日晚間，八大行星距離僅1.5度，到29日晚間9時（台灣時間30日清晨5時）將是行星之間距離最近的時刻。報導指出，在夜空西方的低處就能觀測到這些行星，估計能看到最清晰的時間是在日落後的30分鐘左右，而金星出現大約40分鐘後就會落下，直到年底前的每晚都維持如此。

義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）表示，「我們在日落後可以一眼就看到太陽系所有行星，雖然這種情況偶爾會發生，但這景象總是令人驚嘆。」報導指出，在肉眼觀測的情況下，位於天空中偏亮面位置的水星是最難發現的，不過，可以藉由附近更亮的金星來找到它。而高掛在南方天空中的木星比其他星星更亮，在午夜前都能看到，另外，發出偏紅光的火星則是一整晚都能看見。

過了年底之後，還有「象限儀座流星雨」。據臺北市立天文科學教育館資訊，年度三大流星群之首的象限儀座流星雨即將在1月4日凌晨達到極大，估計每小時天頂數量約110。但在月光的影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右，仍相當於中型流星雨的程度。且當晚還有「火星合月」天象，在4日3時30分火星落下前，能觀測兩大星體相對位置的明顯變化。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲
快訊／國民黨中常委慘了！　士檢發布通緝
離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治
基本薪資連7漲「各行業領多少」一圖看　這2產業減薪了
剛進宋逸民教會　她遇2件事嚇到退出：很邪門！
人妻偷吃助理教練！　傳訊：想用妹妹含住你
LIVE／普拿疼賣1500「藥師」道歉了　網友敲碗！議員Mo
快訊／美宣布對台55.41億元軍售！　拜登任內第八度
好市多1神物「比黑五還便宜」　內行驚見這符號：快買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「孩子們繫好安全帶」恐怖爸開車高速輾前妻　3孩面前行凶被捕

爸媽遇死亡車禍！3童「困30°C車內」伴屍2天　5歲姊1動作救了大家

跟進美日！英國考慮對中國入境旅客設防疫限制

漁夫落海狂游4小時抓到「救命浮標」！　沉浮2天奇蹟獲救

陸客最想去日本！「出國旅遊」搜尋量飆3年新高　專家：熱潮在後頭

聖誕節出海墜船！漁夫海上漂流4小時　緊抓巨大浮標2天奇蹟獲救

慎入！遊戲玩18年後粉絲嚇爆　《戰慄時空2》角色竟是「真人屍體」

-6 度樹林生產！女遊民把初生嬰遺棄帳篷被捕　爸竟是名人堂球星

美擬援烏克蘭與台灣砲兵戰術網鏈　提升戰力

中國大陸將爆出國潮　比利時市長呼籲：陸客要篩檢或打疫苗

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

「孩子們繫好安全帶」恐怖爸開車高速輾前妻　3孩面前行凶被捕

爸媽遇死亡車禍！3童「困30°C車內」伴屍2天　5歲姊1動作救了大家

跟進美日！英國考慮對中國入境旅客設防疫限制

漁夫落海狂游4小時抓到「救命浮標」！　沉浮2天奇蹟獲救

陸客最想去日本！「出國旅遊」搜尋量飆3年新高　專家：熱潮在後頭

聖誕節出海墜船！漁夫海上漂流4小時　緊抓巨大浮標2天奇蹟獲救

慎入！遊戲玩18年後粉絲嚇爆　《戰慄時空2》角色竟是「真人屍體」

-6 度樹林生產！女遊民把初生嬰遺棄帳篷被捕　爸竟是名人堂球星

美擬援烏克蘭與台灣砲兵戰術網鏈　提升戰力

中國大陸將爆出國潮　比利時市長呼籲：陸客要篩檢或打疫苗

貿協估明年會展恢復率逾八成　要帶業者爭取美國基建1.2兆商機

帶環保杯買飲料！他抱怨店家「不幫沖洗」　網傻眼：又不是義務

宜蘭免費景點！冬山舊河港燈節12／31登場　波浪燈海＋煙火秀很浪漫

8個月大連家當被丟樹林　骨折汪「孤獨坐狗床」背影令人鼻酸

野生劉思慕現身大安森林公園！即興揪路人打球　嗨喊：謝謝台灣隊友

快訊／補教名師呂捷看泰山經營權之爭：負債比很低的優質企業

馬自達公布「1-11月全球銷量」　1車款衰退明顯、主力仍是CX-5

排便「裡急後重」竟是第四期大腸癌　腫瘤轉移如像滿天星

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！神隱未到案　士檢發布通緝

元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

國際熱門新聞

「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

一個班機52％陽性！　義大利下令強制篩檢中國入境者

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看

美宣布1月5日起：中國入境旅客須出示陰性證明

陸大媽違規帶肉乾入境　在日機場大吼狂鬧

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

最怪足球賽！踢到一半「球員集體躺平」

日對中港航班只開4機場　香港要求取消

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

推特全球大當機　用戶無法登入

普丁變《魔戒》大反派索倫　送盟國8枚金戒遭諷

北韓傳暫時禁止「中國公民」入境

更多熱門

相關新聞

行事曆拿出來！2023天文年鑑出爐　全年精彩天象可下載

行事曆拿出來！2023天文年鑑出爐　全年精彩天象可下載

台北市立天文館「2023年天文年鑑」出爐，2023年最受矚目的天象為分別在4月、5月、10月登場的日食與月食，而預計在8月13日登場的英仙座流星雨、12月14日的雙子座流星雨，都是近年觀賞條件最佳。天文館精算全國各地天象資訊，民眾可上網免費下載。

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

周末看「獅子座流星雨」　最佳觀測時間曝

周末看「獅子座流星雨」　最佳觀測時間曝

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

2023天象精彩！相隔近半世紀「月掩金星」登場「還有3場流星雨」

2023天象精彩！相隔近半世紀「月掩金星」登場「還有3場流星雨」

關鍵字：

太陽系行星八大行星行星齊聚火星合月流星雨

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面