一個班機52％陽性！　義大利下令「自中國入境者」強制篩檢

▲中國宣布1月8日放寬邊境管制。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國疫情嚴重各國拉警報，義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）28日表示，已下令自中國入境的旅客一律強制篩檢，率先實施強制篩檢的倫巴底（Lombardy）大區，日前就發現2架班機上來自中國的旅客，篩檢後竟有約半數結果呈陽性。

中國宣布1月8日開放邊境管制，大批中國旅客等著搭機「報復性旅遊」。斯基拉奇28日告訴國會，「我已下令針對所有來自中國的入境或過境旅客，強制執行篩檢，陽性者必須接受病毒基因定序。」他說這項措施有助義大利監控和辨識病毒變異株，以保護該國人民福祉。

中國突然放寬嚴格的清零措施，疫情立刻迅速蔓延，新增確診病例全國暴增。義大利北部倫巴底大區已開始實施入境強制篩檢，比全國更早一天，當局指出，米蘭-馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）採集的檢體已送至中央機構進行篩檢分析。

倫巴底當局28日指出，來自中國的旅客篩檢結果，有約半數都呈現陽性，26日飛抵的2個航班中，第一架班機上92名乘客有35人驗出陽性，陽性率38％；第二架班機120名乘客，共62人驗出陽性，陽性率高達52％。

羅馬─菲烏米奇諾機場（Rome Fiumicino Airport）同日也實施中國入境旅客篩檢，陽性旅客將會在「特殊設施」中隔離，根據義大利現行隔離規定，陽性者隔離需5至14天。

相關針對中國入境旅客的措施，目前訂為至少持續至2023年1月30日。