美宣布1／5起中國入境須2天內陰性證明　全球防新變異株措施一次看





▲隨著官方放棄清零政策，中國遊客明年初將恢復出國觀光。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

中國宣布1月8日起放寬邊境管制，各國預期COVID-19病毒將隨著大量中國遊客入境。對此，包含台灣、日本、美國等國家也都提出相關因應措施，其中日本管理最為嚴格。

中國官方26日宣布COVID-19調整為「乙類乙管」，不再進行全員核酸（PCR）篩檢，邊境也即將開放。隨著中國遊客恢復出國觀光，雖有望幫助各國觀光經濟復甦，但隨著中國境內疫情大爆發，各國也憂心出現新變異株將衝擊國內穩定。

《ETtoday新聞雲》整理各國對自中國入境旅客採取的措施。

日本

日本宣布本月30日起，僅對所有來自香港及中國的航班，開放東京成田、東京羽田、大阪關西以及名古屋中部4個機場起降，不允許航空公司增班。首相岸田文雄27日表示，包括7天內曾入境中國者，所有自中國入境日本的旅客，都需要強制接受檢測，若檢驗結果呈陽性有症狀者將被強制隔離7天，無症狀者隔離5天。

美國

美國28日宣布，自2023年1月5日0時1分開始，所以從中國搭機的旅客必須出示2天內陰性COVID-19篩檢證明，規則也適用自中國出境在熱門第三國門戶轉機的旅客，包括首爾、多倫多和溫哥華。篩檢證明可以是PCR測試結果，或是透過遠程醫療服務進行的抗原檢測。

陽性超過10天的旅客，在登機前可以提供確定復原的相關文件，來取代陰性證明。

台灣

行政院長蘇貞昌在臨時擴大防疫會議中拍板，由中央流行情指揮中心規劃，明年元旦起至1月31日止，除維持不開放中國觀光客來台外，搭乘中國4個直航航線（不含港澳），及金馬地區民眾春節交通專案來台的旅客，須強制在機場或港口進行唾液PCR檢測，陰性者進行7天自主防疫，陽性者則依現行規定，進行5+N居家照護及自主健康管理。

義大利

義大利宣布，由於中國目前有大量感染病例，米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將對所有來自中國的旅客進行PCR檢測，這項新制預計將持續至2023年1月30日。

義大利28日接著宣布，將對所有來自中國的旅客強制快篩，陽性者必須接受病毒基因定序。

南韓

在中國疫情大爆發之後，南韓是第一個做出回應的國家，該國疾病管理廳21日宣布，韓方自16日起，把中國列入「檢疫查驗重點國家」名單，加大中國旅客在仁川機場的入境檢疫力度，來自中國的旅客只要體溫超過攝氏37.3度，本人及同行人員都必須接受核酸檢測（PCR）。

菲律賓

菲律賓也尚未宣布是否將收緊對中國旅客的防疫措施，但交通部長包蒂斯（Jaime Bautista）表示，雖然他不希望禁止中國旅客入境，但他同時也支持當局在中國旅客落地時，對他們實施新冠措施，「 我們應該非常謹慎，因為中國的感染人數正在增加」。

印度

印度23日出現首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌。隔天，印度衛生和家庭福利部宣布收緊部分入境措施，所有來自中國、香港、日本、泰國和南韓的國際旅客，落地時必須出示PCR陰性證明才能入境，而那些出現症狀或陽性患者則需被隔離。