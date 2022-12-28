中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

▲中國宣布重開國門後，北京出入境就迅速出現了辦理護照的人潮。（圖／記者任以芳攝）

記者葉睿涵／綜合報導

中國26日突然宣布放寬防疫，除了國內全面鬆綁外，還取消嚴格實施了3年的入境隔離規定。自2023年1月8日起，所有外籍遊客入境時，只要48小時前的核酸檢測無異，就可以不用隔離，而中國人民也可以自由進出國門。中國在疫情蔓延之際大解封嚇壞了各國，紛紛宣布對中國設置入境管制措施。

南韓

在中國疫情大爆發之後，南韓是第一個做出回應的國家，該國疾病管理廳21日宣布，韓方自16日起，把中國列入「檢疫查驗重點國家」名單，加大中國旅客在仁川機場的入境檢疫力度，來自中國的旅客只要體溫超過攝氏37.3度，本人及同行人員都必須接受核酸檢測（PCR）。

▲中國旅客入境南韓時，體溫超過攝氏37.3度者須接受PCR檢測。（圖／CFP）

印度

印度23日出現首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌。隔天，印度衛生和家庭福利部宣布收緊部分入境措施，所有來自中國、香港、日本、泰國和南韓的國際旅客，落地時必須出示PCR陰性證明才能入境，而那些出現症狀或陽性患者則需被隔離。

義大利

義大利外交和國際合作部網站發布通告，聲稱由於中國目前有大量感染病例，因此米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將對所有來自中國的旅客進行PCR檢測，而這項新制預計將持續至2023年1月30日。

▲義大利宣布，米蘭馬爾片薩機場將對所有中國旅客進行PCR檢測。（圖／CFP）

日本

日相岸田文雄27日宣布，日本將自30日起全面強化對中國旅客的入境管制，所有從中國入境的旅客，包括7天內曾到過中國境內者，入境日本時需強制接受檢測，一旦旅客的入境檢測結果呈陽性，將會被強制隔離7天。

美國

美國政府目前尚未升級對中國旅客的防疫措施，不過有美國官員透露，由於政府對中國病例激增的狀況感到擔憂，加上對中國數據的透明度抱有質疑，因此當局考慮跟進日本的腳步，要求所有來自中國的旅客入境前必須進行檢疫。

菲律賓

菲律賓也尚未宣布是否將收緊對中國旅客的防疫措施，但交通部長包蒂斯（Jaime Bautista）表示，雖然他不希望禁止中國旅客入境，但他同時也支持當局在中國旅客落地時，對他們實施新冠措施，「 我們應該非常謹慎，因為中國的感染人數正在增加」。