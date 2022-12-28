面對中國疫情不用怕！　印度專家：我們過去3年已建立「免疫高牆」

▲印度新冠疫情近來已經緩和，專家認為不必對中國疫情激增太過擔憂。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

中國明年1/8開放公民出境旅遊，台灣行政院長蘇貞昌今（28）日拍板將對中國入境旅客進行採檢。與中國相鄰的印度則維持原先入境提供陰性證明的政策，目前境內僅4例BF.7變異株病例，且患者全數康復，印度專家們也表示，過去3年來印度人已對病毒產生免疫力，建立起「免疫高牆」，不必對中國疫情太過恐慌。

根據英國廣播公司（BBC）報導，鄰國中國新冠確診病例激增之後，印度中央政府加強對疫情監控並指示各州，確保對所有陽性病例進行基因定序。當局統計，目前印度只有大約3400例活躍的新冠病例，每周新增確診大約在1200例上下。迄今為止，印度約14億人口已接種了超過22億劑Covid-19疫苗，加強劑接種率約27%。

印度流行病學與公衛專家拉哈里亞（Chandrakant Lahariya）認為，現在印度沒有理由擔心中國的疫情浪潮，「中國的感染激增符合預期。如果是一個未接觸過病毒的易受感染人群，病例自然會上升，但包含印度在內的全球其他地區將不會有任何改變。」

▲印度在2020年和2021年發生過2次新冠肺炎感染高峰，當時染疫死亡者的遺體被集中到空地，由穿戴防護衣的人員統一火葬。（資料照／路透）

目前被認為導致中國疫情爆發的Omicron亞型變異株「BF.7」具有高傳染性、逃脫免疫能力。印度衛生官員表示，過去數月以來，印度僅通報了4例BF.7確診案例，而且所有個案都已經康復。

曾治療過數千名新冠患者的印度著名重症醫師法薩胡丁（A Fathahudeen）博士說，印度的低確診數大致可以歸因於過去3年來許多人已經對病毒產生免疫力，「印度對新冠肺炎的『混合免疫牆』（hybrid immunity wall）效果『令人滿意』，大多數人要麼已接種2劑疫苗，要麼在更早之前就已感染過，獲取自然免疫力。」他還指出，印度接種的疫苗比中國使用的疫苗更加有效。

法薩胡丁表示，目前印度的策略是對2%的國際旅客進行隨機的基因定序，「這已足夠檢測出任何新的變種病毒。」但他仍鼓勵民眾接種追加劑疫苗，並且避免不必要的人潮擁擠，如果無法避開大型集會活動，那出席時就應該戴好口罩。