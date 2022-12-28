母子檔3人同時落軌亡！　乘客驚恐目睹列車撞擊瞬間

▲日本JR電車發生母子檔3人同時落軌的事故。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣JR北戶田車站28日上午11時左右，發生乘客落軌事件。據目擊乘客指出，有1名女子與2名男童同時墜落軌道。3人傷勢嚴重，經搶救仍不治身亡，而經警方調查，女性死者是2名男童的母親，懷疑是母親想要同歸於盡，才會造成此次悲劇。

根據《日本新聞網》報導，埼玉縣JR埼京線的北戶田車站28日上午11時15分左右，發生3人遭進站列車撞死的事故。車站的女性職員隨即向警方通報並稱，「有1名母親帶著2名孩子跳進軌道內，遭電車撞上。」

警方表示，3人先是走進北戶田站的上行月台，而電車進站後，便同時落軌。3人遭到電車撞擊後，當場失去意識，傷勢嚴重，雖然隨即被送往醫院急救，但最終仍不治身亡。

經調查，3人是住在埼玉縣埼玉市南區的母子檔，母親為37歲，男童則分別為8歲與6歲，皆在就讀小學。

該起事故並未造成其他乘客受傷，不過有數名乘客目睹事故發生瞬間，受到不小驚嚇。受此影響，JR埼京線列車也延誤了1個半小時。

警方目前正在朝自殺方向偵辦，詳細發生原因仍待調查。

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