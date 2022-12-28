　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

▲日本中部機場,名古屋機場。（圖／記者陳涵茵攝）。

▲日本迎新年，各機場出國人潮暴增。　（圖／資料照）

文／中央社

日本正準備迎接新年假期，由於各國鬆綁邊境管控，讓日本不少機場今年湧現疫情爆發後難得一見的出國潮。離東京市區約一小時車程的成田機場，預估過年期間將有超過30萬人出國。

日本讀賣新聞報導，成田機場今天是出國高峰，出境大廳因湧現攜家帶眷提著大型行李箱的旅客顯得格外熱鬧。成田國際機場公司推估，今年12月23日到2023年1月5日約有31萬300人出國，雖然是去年同期約10.7倍之多，但只有疫情前2019年度的約45%。今天預估會有約2萬5600人出國。一名住在東京都練馬區準備前往韓國的大四學生說：「總算可以出國了，要把過去忍著無法出國的情緒一次發洩掉。」

富士新聞網報導，根據各航空公司公布今天到2023年1月5日止的國際線訂位數，全日空較去年成長近5倍、總數約13萬6200人；日本航空較去年增加逾4倍、總數約14萬1700人。朝日電視台報導，位於九州地方的福岡機場今天也湧現出國人潮，是造成機場相當擁擠的原因之一，可能跟過去受疫情影響造成機場人力不足有關。

福岡國際機場公司表示，2021年幾乎沒有旅客搭乘國際線，但今年底到明年初預料將有約16萬人出國旅遊。中京電視台報導，位於名古屋的中部國際機場今天同樣迎接出國高峰。中部機場公司表示，今天和12月30日各有約2800人出國旅遊，最多旅客要前往的目的地是東南亞，其次依序為韓國、台灣及香港。

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣也是最多日人出國旅遊的選擇之一。　（圖／記者李毓康攝） 

根據估算，今年底到明年初的年假期間，約有2萬名旅客會利用中部國際機場出境，雖然是2021年的約24倍之多，但如果跟疫情前的2019年相比，仍然只有約25%的水準。關西電視台報導，關西機場國際線出境大廳，今天也湧現提著行李箱準備出國的人潮。日本航空表示，這次新年假期從關西機場起降航班的訂位數，是去年同期約6倍之多。關西機場公司表示，出國旅客目的地以韓國及東南亞等地為主，出國高峰將落在明天。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
男童「高壓電線掛身上」玩盪鞦韆！驚悚影片曝光
獨／國道哀戚招魂！他上月痛失愛妻　母幫顧小孩又遇死亡車禍
快訊／陸對台新人事！　他接任國台辦主任
基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包看這裡
前教友爆宋逸民「太魯閣假見證」！工作人員PO證據
快訊／T1增加外援註冊名額　公告曝光
跨年夜雨最多！10縣市「低溫再探10°C↓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲準媳婦懷孕！婆婆付錢帶她產檢　醫聽1句話直搖頭

面對中國疫情不用怕！　印度專家：我們過去3年已建立「免疫高牆」

南韓調漲士兵薪水！每月「可領3.6萬元」伙食費增　維持常備軍50萬

水電工維修一半竟慘死！檢查管線被屋主「誤認賊」　一槍射殺

中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

母子檔3人同時落軌亡！　乘客驚恐目睹列車撞擊瞬間

中國大媽帶「整箱肉乾」入境日本！遭攔下還尖叫怒吼　大鬧成田機場

女拳手賽前過磅太性感！胸罩中間全挖空　對手「穿這樣來」眼神死

日本「飛彈警報」將採新做法　可提早1分鐘發布

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

18歲準媳婦懷孕！婆婆付錢帶她產檢　醫聽1句話直搖頭

面對中國疫情不用怕！　印度專家：我們過去3年已建立「免疫高牆」

南韓調漲士兵薪水！每月「可領3.6萬元」伙食費增　維持常備軍50萬

水電工維修一半竟慘死！檢查管線被屋主「誤認賊」　一槍射殺

中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

母子檔3人同時落軌亡！　乘客驚恐目睹列車撞擊瞬間

中國大媽帶「整箱肉乾」入境日本！遭攔下還尖叫怒吼　大鬧成田機場

女拳手賽前過磅太性感！胸罩中間全挖空　對手「穿這樣來」眼神死

日本「飛彈警報」將採新做法　可提早1分鐘發布

皮膚乾吃南瓜、眼睛累吃莓果　「9大症狀怎麼吃」營養師一次解答

「53億救命金」拚年前撥款！　勞工紓困貸款申請已湧逾5萬人

4年前噩夢一場！愛爾達編出數百頁「世足聖經」讓一日球迷看熱鬧

吳慷仁翻到陳年粉絲剪貼簿！驚喜「合作過好多大明星」：自己臭屁

司機「可攜寵物」卻拒載未裝籠貓狗！她失望爆氣：選擇性看規定？

陽明海運歡慶成立50週年　總統蔡英文祝福邁向永續航運之路

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

五月天瑪莎爆「HUSH差點封麥」！　曝簽下他關鍵原因

朱芯儀被「家長群組」逼走！　3歲兒無奈轉學

諸羅山盃／看錯暗號舉手承認　上楓改善態度首闖四強

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘

陸大媽違規帶肉乾入境　在日機場大吼狂鬧

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

台灣垃圾車爆紅　外媒讚：回收率全球最高

即／日本單日新增「415死」創新高！

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

台男命喪澳洲　聖誕節游湖失蹤

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

鱷魚離奇死亡　竟自己把自己電死

普丁心腹預言「美國爆發內戰」

真人版長髮公主！她「157cm秀髮」巧妙遮雙乳

男子爽娶2妻！在一起4個月卻被「退貨」

更多熱門

相關新聞

友人曬公司行事曆　1月「狂放18天」驚呆！

友人曬公司行事曆　1月「狂放18天」驚呆！

行政院人事行政總處公布2023年的「政府行政機關辦公日曆表」，可以看到光1月就有2次連假，包括元旦3天和農曆春節10天。就有民眾分享友人公司的排休，算一下1月要上班的日子，竟然不到半個月。不過，見到這張休到爆的班表，許多人卻直嘆，「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」。

史上首位續約教頭！森保一年薪漲到2億

史上首位續約教頭！森保一年薪漲到2億

日對中祭入境管制　台可加強監測

日對中祭入境管制　台可加強監測

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

關鍵字：

日本出國機場新年

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

公園直接「火車便當」她超配合！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面