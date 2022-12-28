　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

呼籲嚴懲北韓挑釁！　尹錫悅喊話：別因金正恩擁有核武就感到懼怕

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於6日上午派出5架無人機騷擾南韓，儘管南韓出動20架軍機、墜毀1架輕型攻擊機KA-1，仍無法將之擊落。對此，南韓總統尹錫悅除了痛罵國防部長李鍾燮，今（28）日更在會議上表示，「不應該因為北韓擁有核武，就感到懼怕！」，他預計將前往國防科學研究所參觀。

根據《韓聯社》，尹錫悅28日下午在首爾龍山總統辦公室出席參謀會議，他向現場官員呼籲，「針對北韓的任何一項挑釁行為，都應該確實予以報復性的嚴懲行動。我們不能因為北韓擁有核武，就感到懼怕、或是猶豫不決。這才是遏制北韓發起挑釁行動的最嚴厲手段。」

南韓總統辦公室罕見公開尹錫悅行程，表示尹錫悅明（29）日將親自造訪位於大田的國防科學研究所（ADD），預計將一一檢驗無人機、導彈等飛行物的監視、偵察、攔截系統與攻擊用飛彈的研發進度，該機構長期以來主導南韓在軍事武器上的研發。

報導分析，尹錫悅此舉無疑是向北韓發出嚴重警告信號，身為三軍統帥的南韓總統透過走訪國防相關研究機構，澆熄民眾對於首都圈防空破洞的不安感。

另外，針對南韓出動20架軍機仍無法擊落北韓小型無人機一事，南韓聯合參謀本部表示，為了強化實戰教育訓練，明（29）日將實施聯合防空訓練，軍演設定當南韓再度遭北韓小型無人機侵擾時，軍方如何應對。

南韓軍方研擬適當分配、靈活運用現存戰力來應對北韓小型無人機的威脅，將南韓的監視資產（自行式預警雷達TPS-880K、低高度探測雷達、熱像監測儀）的監測範圍半徑深入至北韓境內，同時監視資產與打擊資產（攔截系統）互相分享座標。

►南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
男童「高壓電線掛身上」玩盪鞦韆！驚悚影片曝光
獨／國道哀戚招魂！他上月痛失愛妻　母幫顧小孩又遇死亡車禍
快訊／陸對台新人事！　他接任國台辦主任
基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包看這裡
前教友爆宋逸民「太魯閣假見證」！工作人員PO證據
快訊／T1增加外援註冊名額　公告曝光
跨年夜雨最多！10縣市「低溫再探10°C↓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲準媳婦懷孕！婆婆付錢帶她產檢　醫聽1句話直搖頭

面對中國疫情不用怕！　印度專家：我們過去3年已建立「免疫高牆」

南韓調漲士兵薪水！每月「可領3.6萬元」伙食費增　維持常備軍50萬

水電工維修一半竟慘死！檢查管線被屋主「誤認賊」　一槍射殺

中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

母子檔3人同時落軌亡！　乘客驚恐目睹列車撞擊瞬間

中國大媽帶「整箱肉乾」入境日本！遭攔下還尖叫怒吼　大鬧成田機場

女拳手賽前過磅太性感！胸罩中間全挖空　對手「穿這樣來」眼神死

日本「飛彈警報」將採新做法　可提早1分鐘發布

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

18歲準媳婦懷孕！婆婆付錢帶她產檢　醫聽1句話直搖頭

面對中國疫情不用怕！　印度專家：我們過去3年已建立「免疫高牆」

南韓調漲士兵薪水！每月「可領3.6萬元」伙食費增　維持常備軍50萬

水電工維修一半竟慘死！檢查管線被屋主「誤認賊」　一槍射殺

中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

母子檔3人同時落軌亡！　乘客驚恐目睹列車撞擊瞬間

中國大媽帶「整箱肉乾」入境日本！遭攔下還尖叫怒吼　大鬧成田機場

女拳手賽前過磅太性感！胸罩中間全挖空　對手「穿這樣來」眼神死

日本「飛彈警報」將採新做法　可提早1分鐘發布

皮膚乾吃南瓜、眼睛累吃莓果　「9大症狀怎麼吃」營養師一次解答

「53億救命金」拚年前撥款！　勞工紓困貸款申請已湧逾5萬人

4年前噩夢一場！愛爾達編出數百頁「世足聖經」讓一日球迷看熱鬧

吳慷仁翻到陳年粉絲剪貼簿！驚喜「合作過好多大明星」：自己臭屁

司機「可攜寵物」卻拒載未裝籠貓狗！她失望爆氣：選擇性看規定？

陽明海運歡慶成立50週年　總統蔡英文祝福邁向永續航運之路

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

五月天瑪莎爆「HUSH差點封麥」！　曝簽下他關鍵原因

朱芯儀被「家長群組」逼走！　3歲兒無奈轉學

諸羅山盃／看錯暗號舉手承認　上楓改善態度首闖四強

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘

陸大媽違規帶肉乾入境　在日機場大吼狂鬧

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

台灣垃圾車爆紅　外媒讚：回收率全球最高

即／日本單日新增「415死」創新高！

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

台男命喪澳洲　聖誕節游湖失蹤

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

鱷魚離奇死亡　竟自己把自己電死

普丁心腹預言「美國爆發內戰」

真人版長髮公主！她「157cm秀髮」巧妙遮雙乳

男子爽娶2妻！在一起4個月卻被「退貨」

更多熱門

相關新聞

即／日本單日新增「415死」創新高！

即／日本單日新增「415死」創新高！

日本28日新增21萬6219例新冠確診，同時新增415死，單日死亡人數創下疫情爆發以來的新高。事實上，日本在秋冬進入第8波疫情，而單日死亡人數也在9月2日一度衝上347人，隨後雖逐漸下降，但11月再度出現反彈趨勢，如今更是打破歷史紀錄。

首爾餐廳是「中國海外警局」！還經營旅行社

首爾餐廳是「中國海外警局」！還經營旅行社

全面取消隔離！日擬3月下調新冠「傳染病等級」

全面取消隔離！日擬3月下調新冠「傳染病等級」

北韓加強敵對意識　金正恩提「國防核心目標」

北韓加強敵對意識　金正恩提「國防核心目標」

南韓擊落失敗！尹錫悅怒斥防長：幹什麼吃的

南韓擊落失敗！尹錫悅怒斥防長：幹什麼吃的

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅北韓朝鮮無人機

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

公園直接「火車便當」她超配合！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面