女拳手賽前過磅太性感！胸罩中間全挖空　對手「穿這樣來」眼神死

▲美國鳳凰城女拳擊手Sulem Urbina日前在過磅記者會上穿上令人血脈賁張的挖空比基尼，站在一旁的對手直接「眼神死」。（圖／翻攝自IG／sulemurbina）

記者張寧倢／編譯

墨西哥裔的亞利桑那州女拳擊手Sulem Urbina最近登上外媒版面，因為她賽前公開過磅時，穿了一套「超輕薄」的比基尼，胸前大膽的W型挖空設計，勉強遮住兩點，她站上磅秤時，只穿一般運動套裝來過磅的對手站在一旁「眼神死」。不過，對手最終也在拳賽上將Sulem Urbina擊敗。

據《太陽報》報導，來自美國鳳凰城的32歲女拳手Sulem Urbina聖誕節前的21 日在紐約時報廣場索尼音樂廳（Sony Hall），參加一場名為「Holiday Fight Night」的拳擊賽，賽前她出席過磅記者會，接受媒體拍照，雛量級的她當天穿的一套黑色比基尼，令人血脈賁張。

從Sulem Urbina的IG發文中可以看到，她比基尼胸罩中間大挖空，胸前露出W型肉色部分，肩帶改為單側斜肩設計，布料非常省。下半身小褲兩側高腰位置綁帶，正面做了三角型鏤空，背面也大露屁股蛋，一整套火辣裝扮，與對手Indeya Smith的一般運動內衣和短褲套裝相比，極為引人注目，影片中她站上磅秤時，對手面無表情、眼神放空，直到後來兩人握手時才綻開笑容。

▲Sulem Urbina經常PO出辣照。（圖／翻攝自IG／sulemurbina）

儘管Sulem Urbina隔天在經歷8回合的拳擊賽後，裁判公正地將勝者判給對手，輸掉了比賽，但仍有許多人到她IG留言鼓勵，並讚美她的結實身材與曲線。就連擁有近69萬粉絲、暱稱「金髮炸彈客」（Blonde Bomber）的知名澳洲女拳手Ebanie Bridges都到她貼文留下幾個火焰的表情圖案並說，「愛死這套了。」

事實上，Ebanie Bridges先前在過磅時的穿著更加大膽，直接穿著透視胸罩和內褲站上磅秤，最近也開設OnlyFans和付費訂閱的粉絲，分享拳擊以外的其他面貌。