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歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

▲▼盲眼記者制伏劫匪。（圖／翻攝推特@seandilleyNEWS）

▲BBC盲眼記者迪利獨自制伏劫匪。（圖／翻攝推特@seandilleyNEWS）

記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）盲眼記者迪利（Sean Dilley）27日值班時，趁休息時間外出買咖啡，卻被騎單車的歹徒當街搶走手中的iPhone 14 pro。他察覺到對方尚未逃遠，立刻衝上前去，把嫌犯撲倒在地，並用全身力量壓制，最後設法奪回手機。迪利事後受訪還打趣說道，「他在錯誤的日子選上錯誤的盲人，這位紳士肯定經歷畢生最大的驚嚇。」

凌晨6時，迪利在倫敦BBC廣播大樓附近被搶，馬上「本能地」撲向劫匪，接著喚醒語音助理，撥打999報警。他感覺到嫌犯不斷掙扎，於是決定網開一面，「只要你立刻離開，我就會放你走。」

▲▼盲眼記者制伏劫匪。（圖／翻攝推特@seandilleyNEWS）

▲迪利和歹徒搏鬥過程中受傷。（圖／翻攝推特@seandilleyNEWS）

3名員警迅速抵達現場，但迪利已經放走嫌犯，幸好一位路人看見歹徒往格林威爾街（Greenwell Street）方向逃逸，才讓這起搶劫未遂案有些頭緒。他們之後也陪伴報案人迪利返回BBC新聞辦公室。

迪利坦言，手肘及身上多處擦傷「真的很痛」，也認為自己的行為非常愚蠢，「沒有任何財物值得一個人冒生命危險，只要趕快報警就好了」，但還是很開心可以把手機拿回來。他懷疑自己是因為失明才被盯上，希望這次經驗讓竊賊好好自我反省。

 

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