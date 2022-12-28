太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

▲奧古拉第一次買彩券就贏得了1.2億元的大獎。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

杜拜31歲印度籍男子奧古拉（Ajay Ogula）過去為了省錢從來不買彩券，不過在聽完上司建議後，他破天荒地買了人生中的第一張彩券，沒想到竟被幸運之神眷顧，成功抱走1500萬阿聯迪拉姆（約新台幣1.2億元）的巨額大獎。

據《太陽報》報導，奧古拉出生於印度南部的一個小村莊。4年前，為了尋找工作，他搬到了杜拜，並在一家珠寶公司擔任司機。儘管這份工作光鮮亮麗，但奧古拉的月薪只有724英鎊（約新台幣2.7萬元），扣除必要支出後，奧古拉的錢早已所剩無幾，因此他從沒想過要賭，日子也過得十分拮据。

Here's presenting our Grand Prize winner - Ajay Ogula, who won the epic AED 15 Million in his very first attempt with us, and less than 15 weeks since we first launched EASY6!

You can be our next! Visit https://t.co/YGvda6jQf7 now!#EmiratesDraw #ForABetterTomorrow pic.twitter.com/HoYMmRUtjP — emiratesdraw (@emiratesdraw) December 27, 2022

奧古拉的老闆不忍見他如此困苦，就告訴他曾有人在阿聯酋航空的抽獎中贏得了一大筆錢，慫恿奧古拉也去碰碰運氣，於是奧古拉便在手機安裝了樂透APP，還買了2張抽獎彩券。令人意外的是，奧古拉居然一次就中了頭獎，獲得1500萬阿聯迪拉姆的巨額獎金，一夕成為百萬富翁。

據悉，奧古拉計劃用這筆錢來改善家人的生活，在杜拜為家人建造一所房子，讓他們擁有一個新的開始。阿聯酋航空也祝賀奧古拉取得「史詩級的勝利」，同時表達阿聯酋航空的抽獎核心，正是想要改變人們的生活