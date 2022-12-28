太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

▲奧古拉第一次買彩券就贏得了1.2億元的大獎。（圖／翻攝自推特）
記者葉睿涵／編譯
杜拜31歲印度籍男子奧古拉（Ajay Ogula）過去為了省錢從來不買彩券，不過在聽完上司建議後，他破天荒地買了人生中的第一張彩券，沒想到竟被幸運之神眷顧，成功抱走1500萬阿聯迪拉姆（約新台幣1.2億元）的巨額大獎。
據《太陽報》報導，奧古拉出生於印度南部的一個小村莊。4年前，為了尋找工作，他搬到了杜拜，並在一家珠寶公司擔任司機。儘管這份工作光鮮亮麗，但奧古拉的月薪只有724英鎊（約新台幣2.7萬元），扣除必要支出後，奧古拉的錢早已所剩無幾，因此他從沒想過要賭，日子也過得十分拮据。
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奧古拉的老闆不忍見他如此困苦，就告訴他曾有人在阿聯酋航空的抽獎中贏得了一大筆錢，慫恿奧古拉也去碰碰運氣，於是奧古拉便在手機安裝了樂透APP，還買了2張抽獎彩券。令人意外的是，奧古拉居然一次就中了頭獎，獲得1500萬阿聯迪拉姆的巨額獎金，一夕成為百萬富翁。
據悉，奧古拉計劃用這筆錢來改善家人的生活，在杜拜為家人建造一所房子，讓他們擁有一個新的開始。阿聯酋航空也祝賀奧古拉取得「史詩級的勝利」，同時表達阿聯酋航空的抽獎核心，正是想要改變人們的生活
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