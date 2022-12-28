　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府有意在2023年下調新冠肺炎的傳染病等級。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本因進入冬季正面臨第8波疫情，不過當局已開始考慮在2023年3月調降新冠肺炎的傳染病等級，屆時有望下調至與流感同級的第5類，目前正在進行討論，2023年初則會參考地方政府與厚生勞動省審議會的意見進行最後判斷。

根據《共同社》報導，日本政府內部人士27日透露，當局最快有望在2023年3月至4月將新冠肺炎的傳染病等級調整至與流感同級的第5類。如果新冠肺炎降級為第5類傳染病，最大的影響便是治療會產生自費項目，且取消染疫隔離與密切接觸者的外出限制。

儘管疫情相較以往明顯穩定，但根據日本政府目前討論，在新冠正式調降至第5類傳染病以前，仍會有一段過渡時期，而在這段時期，新冠患者的醫療費與住院費依舊是由公費負擔。

新冠的傳染病等級下調後，基於《傳染病法》對染疫患者的隔離與密接者的外出限制措施將取消，而目前主要針對老年人等重症化高風險族群的住院措施與住院建議也會同步取消。不僅如此，政府也不能再以新冠疫情為由，發布「緊急事態宣言」與「防止蔓延等重點措施」。

據消息人士透露，正式的下調時間仍需考慮醫療第一線與地方政府的情況，不過2023年3月底會是一個可以期待的時間點。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
鄭州200台車撞成一團！　行車紀錄器曝光
少子化致註冊率雪崩！　未來5年冰河期「40校面臨退場」
快訊／日本單日暴增「415死」！　創歷史新高
母親遭夾死！　他上個月才喪妻悲慟：這個年要怎麼過
快訊／林智堅論文列敗選原因！　鄭文燦：失去年輕人信任
快訊／中國航班全面採檢！　1／1零時起實施
快訊／民進黨敗選檢討報告出爐：黑金、學倫、網路假訊息
快訊／林耕仁慘了！　陽明交大碩士學位遭撤銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

國家幫你留血脈！俄羅斯建立精子銀行　士兵上戰場就能免費凍精

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

快訊／日本單日新增「415死」創新高！連2天破20萬例確診

首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

帥醫生離家離奇失蹤！警開挖「結冰池塘」　厚重冰層下找到屍體

不滿被收1.5萬維修費！　客人竟撂5男「行刑式槍決」師傅

太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

國家幫你留血脈！俄羅斯建立精子銀行　士兵上戰場就能免費凍精

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

快訊／日本單日新增「415死」創新高！連2天破20萬例確診

首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

帥醫生離家離奇失蹤！警開挖「結冰池塘」　厚重冰層下找到屍體

不滿被收1.5萬維修費！　客人竟撂5男「行刑式槍決」師傅

太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

只為了2千元！狠男持利剪刺頸奪命無悔意　一審判無期徒刑

牽米克斯散步！婦人突驚喊「好恐怖好大隻」　飼主霸氣回嗆被讚爆

GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

跨年夜房價「2500元→9680元」！網諷：窮人只能去日本

客人路上暈車！　他體貼1舉動「慘收負評」傻了：被罵太寒酸

富士康鄭州廠受封控影響　研調：今年iPhone 14系列出貨量滑至7810萬支

網軍側翼釀敗選？　鄭文燦：不怪罪支持者「謙卑檢討自己」

影／齊柏林空拍「城市影像」曝光！特展《覓城》尋覓SDGs永續發展

華友聯攜手三井蓋國泰重劃區31樓住宅　預告2026年開賣

歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

迷上敲腦袋！大汪享受「頭頂按摩」　清脆聲像挑西瓜...奴才媽：手很痠

國際熱門新聞

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

台灣垃圾車爆紅　外媒讚：回收率全球最高

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

即／日本單日新增「415死」創新高！

台男命喪澳洲　聖誕節游湖失蹤

鱷魚離奇死亡　竟自己把自己電死

普丁心腹預言「美國爆發內戰」

真人版長髮公主！她「157cm秀髮」巧妙遮雙乳

中疫情傳播快　14億人口估幾個月內半數染疫

男子爽娶2妻！在一起4個月卻被「退貨」

普丁心腹2023十大預言：馬斯克將當選美國總統

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

更多熱門

相關新聞

北韓加強敵對意識　金正恩提「國防核心目標」

北韓加強敵對意識　金正恩提「國防核心目標」

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（27）日持續進行黨中委會全員會議，議程邁入第2天，他在會議上提出「對敵鬥爭方向」等新的核心目標，等於是直接將戰略目標對準南韓，預估明年軍事對立的緊張情勢將持續升溫。北韓官媒雖未明確指出核心目標的內容，但南韓媒體認為恐怕與核武或導彈研發有關。

中國解封全球怕！擬跟進日本　「中國入境客全面採檢」

中國解封全球怕！擬跟進日本　「中國入境客全面採檢」

陸2023春運共40天　疫情將達高峰

陸2023春運共40天　疫情將達高峰

南韓擊落失敗！尹錫悅怒斥防長：幹什麼吃的

南韓擊落失敗！尹錫悅怒斥防長：幹什麼吃的

武漢童咳嗽在家吃藥！一周後「肺變白」

武漢童咳嗽在家吃藥！一周後「肺變白」

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

公園直接「火車便當」她超配合！

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面